Otorgan suspensión provisional a Diego “N”, exalcalde de Tequila con presuntos nexos con el CJNG

Durante el operativo fueron arrestados otros tres funcionarios (FOTO: SSPC/CUARTOSCURO)

El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N” obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que le fue determinada en febrero pasado. Dicho hombre fue uno de los funcionarios detenidos en la Operación Enjambre por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, determinó la suspensión provisional contra la vinculación a proceso dictada por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado.

Las acciones fueron informadas el 10 de marzo. Es importante señalar que la decisión del juez no implica que el exfuncionario quede en libertad y abandone el penal de máxima seguridad del Altiplano, sino que la determinación judicial tiene el objetivo de que sea detenida la apertura del juicio oral hasta que haya una suspensión definitiva.

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Asimismo, la audiencia en al que será determinado si se concede o no la suspensión definitiva está pactada para el 17 de marzo, es decir, una semana después de que fue informado en medios la medida.

