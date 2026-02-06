México

Quiénes son los funcionarios detenidos junto con el alcalde de Tequila, Jalisco, por nexos con el CJNG

Los hombres fueron arrestados dentro de la Operación Enjambre

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Como parte de la denominada Operación Enjambre fueron detenidos funcionarios en Jalisco debido a posible nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La persona capturada y de mayor rango político es el presidente municipal de Tequila, Diego “N”. Los reportes indican que dicho sujeto estaría relacionado con actividades de extorsión.

Cabe recordar que la Operación Enjambre dio inicio en el Estado de México, derivado de la misma diversos funcionarios mexiquenses fueron capturados y algunos ya fueron sentenciados.

Los otros funcionarios detenidos en Jalisco

Además de Diego “N”, el operativo reviente resultó en la captura de tres personas con cargos públicos en Tequila.

Por un lado está el Director de Seguridad Pública, Juan Manuel P. S., un hombre que recibía un sueldo de 24 mil pesos mensuales por sus actividades, según archivos de su declaración patrimonial.

Se tenía previsto su participación en cargo desde 2024 y hasta 2027. Asimismo, registros del Gobierno de Tequila indican que en al año 2025 dicho sujeto presentó diversos oficios ante las autoridades locales en el mes de marzo, pues el nombre del ahora detenido aparece en 33 ocasiones.

Los capturados aparecen en el organigrama de la administración (Gobierno de Tequila)

Dar de alta a policías, solicitar la información de tres elementos de la corporación y baja de algunos agentes fueron las actividades a las que acudió.

Si bien la captura de dicho hombre es confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), los documentos no contienen detalles sobre el lugar y la hora de arresto.

Por su parte, otro de los detenidos es Juan Gabriel T. V., quien se desempeña como Director de Catastro y Predial. Antes de desempeñar el cargo fue regidor y servidor de la nación.

En uno de los documentos fueron eliminados sus datos debido a que contenían información confidencial, la declaración patrimonial del hom,bre fechada en diciembre de 2024 indica que ganaba 21 mil pesos al mes.

Diversos datos del detenido no están disponibles (Gobierno de Tequila)

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo detuvieron alrededor de las 5:30 de la mañana del 5 de febrero. Tras su arresto fue llevado al Centro Federal de Reinserción Social No.15 CPS Chiapas.

Un ingeniero entre los detenidos de la administración de Tequila

Finalmente, también fue detenido Isaac C. V., quien es el Director de Obras Públicas de Tequila. Cuenta con una carrera en Ingeniería Civil y antes de trabajar como funcionario fue director de una empresa de marzo de 2021 a septiembre de 2024.

Su currículum destaca la participación del hombre en diversas construcciones, tales como 13 viviendas en serie en el fraccionamiento Zimalta en Pról. Manuel López Cotilla 681, Tlaquepaque y remodelaciones para el centro comercial y mercado Andares.

Todos los funcionarios mencionados estarían relacionados con el CJNG, según reportes de inteligencia.

Temas Relacionados

JaliscoTequilaOperación EnjambreCJNGNarco en Méxicomexico-noticias

