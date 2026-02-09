México

Lorena Marisol Rodríguez, cercana a Diego Rivera Navarro, es designada alcaldesa interina de Tequila

Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, el cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina

El Ayuntamiento de Tequila, Jalisco,
El Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina tras la detención de Diego Rivera Navarro, acusado por la FGR de encabezar una red de extorsión y abuso de poder desde el gobierno municipal. (Redes sociales)

El Ayuntamiento de Tequila, Jalisco, designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina tras la detención de Diego Rivera Navarro, quien enfrenta acusaciones de encabezar una red de extorsión y corrupción dentro del gobierno municipal.

La noche del 8 de febrero, el pleno del Ayuntamiento de Tequila realizó una sesión extraordinaria para definir la sucesión en la presidencia municipal, convocada a las 21:00 horas, misma que duró alrededor de 15 minutos.

La votación fue nominal y reflejó la polarización interna: seis votos a favor, tres en contra y una abstención. Tras rendir protesta, Lorena Marisol Rodríguez Rivera asumió formalmente el encargo.

¿Cuál fue su primer mensaje?

Con seis votos a favor, tres en contra y una abstención, designan a Lorena Marisol Rodríguez Rivera oficialmente como presidenta interina de Tequila, Jalisco.

En su primer mensaje como presidenta interina, Rodríguez Rivera destacó: “Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbos. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados y eso es lo que les vamos a garantizar.”

Además, aseguró que su administración no será “de escritorio”, sino con presencia directa en colonias, delegaciones y comunidades rurales. “El ayuntamiento trabaja, está de pie”, afirmó.

Durante la sesión y en declaraciones posteriores, la edil subrayó que el municipio necesita consolidar el orden administrativo, fortalecer las instituciones y garantizar condiciones de estabilidad y confianza para la población, especialmente después del periodo de incertidumbre y crisis política generado por el proceso penal que enfrenta el exalcalde Diego Rivera Navarro.

En su presentación, la nueva presidenta interina enfatizó su origen y perfil humano: “Crecí en la sierra de Tequila, hija de campesinos, madre y mujer de trabajo (...) nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo”.

Expresó su confianza en que la situación jurídica de su antecesor se resolverá bajo el debido proceso y señaló que el trabajo del ayuntamiento se mantendrá al margen de los procedimientos judiciales en curso.

Un personaje cercano a Diego Rivera

Fotografía cedida por la Secretaria
Fotografía cedida por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México (SSPC) que muestra al presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, custodiado durante su detención este jueves, en Jalisco (México). EFE/ Secretaria Seguridad y Protección Ciudadana de México /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Lorena Marisol Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, título que obtuvo en 2015.

Entre 2019 y 2024 trabajó en la Secretaría del Bienestar, donde participó en acciones de censos y atención directa a la población dentro de los programas sociales federales.

Como regidora de Morena, formó parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones, participando activamente en la vida administrativa y social del municipio.

Rodríguez Rivera es considerada una figura cercana a Diego Rivera Navarro, con quien compartió gestión y militancia política en el mismo grupo gobernante.

La designación de la nueva alcaldesa interina se produce en un contexto de alta tensión institucional, luego de la detención de Diego Rivera Navarro y tres de sus funcionarios más cercanos —Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas—, todos acusados de haber operado desde el ayuntamiento un esquema sistemático de extorsión y abuso de poder.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, han refrendado la coordinación entre los tres niveles de gobierno para mantener la gobernabilidad en Tequila y garantizar la seguridad y estabilidad institucional.

TEQUILA, JALISCO, 05FEBRERO2026.- Diego Rivera
TEQUILA, JALISCO, 05FEBRERO2026.- Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila e integrante del Morena, fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el operativo fueron detenidos otros tres funcionarios, esto como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que "El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación". FOTO: SSPC/CUARTOSCURO.COM

La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, se dio en el marco de una investigación federal que lo señala por presuntamente encabezar una red de extorsión y secuestro operada desde el Ayuntamiento, con posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el funcionario habría utilizado a policías municipales y a integrantes de su administración para imponer cobros ilegales a comerciantes, empresarios y actores políticos, bajo amenazas y uso de la fuerza.

Rivera Navarro ya se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, y la audiencia donde se definirá si es vinculado o no a proceso se realizará el martes.

