Pablo Lemus asegura que habrá más funcionarios detenidos tras captura del alcalde de Tequila ligado al CJNG

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que por el operativo que derivó en el arresto de funcionarios de Tequila, y quienes estarían relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantuvo coordinación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y de igual manera el mandatario adelantó que otros funcionarios van a ser asegurados.

Fue en un encuentro con medios, el 5 de febrero, que Lemus fue cuestionado sobre las acciones que resultaron en la detención del presidente municipal de Tequila, Diego “N”, y tres funcionarios.

Alrededor de las 3:30 de la mañana del jueves Pablo Lemus fue notificado sobre el operativo en el que participaron agentes federales en coordinación con fuerzas de seguridad estatales.

Ante la pregunta expresa de si habrá acciones en contra de otros alcaldes de Jalisco, el gobernador aseguró que no cuenta con datos al respecto, pero destacó que sí hay datos sobre otros servidores.

Pablo Lemus en un encuentro con mdios de comunicación (Captura de pantalla)

“De otros alcalde, no tengo confirmación. De otros funcionarios sí”, comentó el mandatario, quien se reservó los detalles para no obstaculizar las averiguaciones.

Cabe destacar que los arrestos en Tequila forman parte de la Operación Enjambre, la cual fue implementada en noviembre de 2024. Dicho operativo derivó en la detención de diversos funcionarios (tanto presidentes municipales como encargados de seguridad) y en la condena contra algunos de ellos.

Entre los detenidos en Tequila está el encargado de Seguridad

Cabe destacar que entre los funcionarios capturados está el Director de Seguridad Pública, según confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

Horas antes, el gobernador escribió en sus redes sociales:

“He tenido comunicación directa con @SEGOB_mx para garantizar la gobernabilidad en el municipio. Desde primera hora enviamos policías estatales al municipio para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía de Tequila”.

Morena celebra detención del alcalde de Tequila

Tras darse a conocer el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseguró que las acciones contra la corrupción tiene que ser aplicadas contra todas las personas, sin importar el partido. Aseguraron que en la organización política no hay pactos de impunidad ni personas intocables.

“El combate a la corrupción es una política de Estado en México y debe aplicarse sin privilegios, sin excepciones y sin importar colores partidistas. Por eso, celebramos que hoy las instituciones actúen y que los procesos legales sigan su curso conforme a la ley”, se puede leer en el informe del partido.

Como parte de los antecedentes de Diego “N” está una cita a declarar ante las autoridades luego de que el grupo musical Los Alegres del Barranco mostraron la imagen del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en uno de sus conciertos.