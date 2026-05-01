México

Asaltante se dispara accidentalmente al intentar robar camioneta en Cuautitlán Izcalli

Un presunto asaltante se disparó accidentalmente al huir tras fallar en el robo de una camioneta en Cuautitlán Izcalli; el hecho quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales

Guardar
Intento de robo Cuautitlán Izcalli asaltante herido
Intento de robo Cuautitlán Izcalli asaltante herido (especial)

Un intento de robo en el municipio de Cuautitlán Izcalli terminó de forma inesperada y violenta, luego de que el supuesto asaltante se disparara accidentalmente mientras huía del lugar. El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado reacciones entre usuarios por lo inusual de la escena.

De acuerdo con las imágenes que circulan en distintas plataformas, el incidente ocurrió cuando un sujeto intentó despojar a un conductor de su camioneta en calles de la colonia Ensueños.

PUBLICIDAD

En el video se observa cómo el individuo se acerca al vehículo con la aparente intención de cometer el asalto; sin embargo, la víctima y el sujeto forcejean, lo que impide que logre su objetivo.

Ante la situación, el presunto delincuente opta por retirarse rápidamente del sitio. Es en ese momento cuando ocurre el hecho más llamativo: mientras huye, el sujeto aparentemente acciona su propia arma de fuego de manera accidental, provocándose una lesión.

PUBLICIDAD

No se ha identificado al presunto asaltante

Un video de vigilancia captura el intento de robo de una camioneta azul en una calle de la colonia Ensueños, en Cuautitlán Izcalli. Dos individuos interactúan en la puerta del conductor del vehículo. Uno de ellos, vestido con ropa oscura, manipula al conductor, quien usa una camisa blanca. Durante el incidente, uno de los asaltantes se dispara accidentalmente y huye.

Aunque el video no muestra con claridad la gravedad de la herida, se alcanza a percibir el momento en que el individuo reacciona tras el disparo.

Hasta el momento, autoridades locales no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el caso, ni se ha confirmado la identidad del presunto agresor o su estado de salud. Tampoco se ha informado si el sujeto fue detenido posteriormente o si logró escapar tras el incidente.

El material audiovisual ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas. Algunos se burlaron del hecho, como una muestra de la falta de preparación de ciertos delincuentes, mientras que otros señalan que, más allá de lo anecdótico, el caso refleja la persistente inseguridad en diversas zonas del municipio.

En los últimos años, Cuautitlán Izcalli ha sido señalado en múltiples ocasiones por incidentes relacionados con robos a vehículos y transporte. Este tipo de delitos suele ocurrir con violencia o bajo amenazas, lo que incrementa la percepción de inseguridad entre los habitantes y conductores que transitan por la zona.

Percepción de inseguridad se mantiene sin cambios

Daniel Serrano
El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano en conferencia de prensa (Jorge Contreras/Infobae México)

Cabe recordar que el alcalde Daniel Serrano, afirmó que hay una disminución en la incidencia delictiva, con un 19 por ciento, esto contrasta con la percepción de inseguridad de la encuesta ENSU, en el primer trimestre del año, pasó de 82.7 a 81.8 por ciento, es decir, para el INEGI, no hay un cambio trascendental.

Autoridades recomiendan a la población mantener medidas básicas de seguridad, no oponer resistencia ante un asalto y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

El video también pone sobre la mesa el uso irresponsable de armas de fuego por parte de civiles involucrados en actividades delictivas.

Aunque el desenlace de este intento de robo tuvo un giro inesperado, el caso evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la seguridad pública y la vigilancia en puntos considerados focos rojos dentro del Estado de México.

Temas Relacionados

AsaltoRoboSeguridadCuautitlán IzcalliEdomexmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Las indagatorias colocan en el centro a un joven cercano a la familia, cuya relación sentimental con una de las víctimas habría sido clave para facilitar el acceso de los agresores y ejecutar el multihomicidio

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 1 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 1 de mayo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de mayo de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de mayo de 2026

Flor Rubio revela que la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se realizará en mayo

La periodista señaló que la ceremonia sí ocurrirá en mayo, pese a que Nodal había anunciado su postergación

Flor Rubio revela que la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se realizará en mayo

Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan Senderos Seguros en Chalco para proteger a estudiantes y mujeres

Este programa suma 200 kilómetros intervenidos y beneficia a más de 3 millones de personas en el oriente del Edomex

Sheinbaum y Delfina Gómez supervisan Senderos Seguros en Chalco para proteger a estudiantes y mujeres
MÁS NOTICIAS

NARCO

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

Captan homenaje al ‘R1′, hijo del ‘Tío Lako’ del CJNG, en fiesta patronal de Tanhuato, Michoacán

Ellos son los operadores criminales detenidos por autoridades mexicanas en el combate al huachicol fiscal

Así fue como el huachicol fiscal reveló una red criminal sofisticada en México

Policías estatales rescatan a persona secuestrada en el Edomex tras persecución: hay dos detenidos

ENTRETENIMIENTO

Flor Rubio revela que la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se realizará en mayo

Flor Rubio revela que la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar sí se realizará en mayo

“Tulio, estamos al aire”: 31 Minutos une a generaciones entre peluches, calor y cánticos en el Zócalo CDMX

31 Minutos logra reunir a más gente que Paul McCartney, Justin Bieber y Vicente Fernández en el Zócalo

Víctor Noriega sufre accidente, hace frente a la hipertensión y lucha contra la depresión: “Es horrible engordar”

Alessandra Rosaldo revela procedimiento estético que le quitó las ganas de seguir interviniéndose: “Sí tengo arrugas”

DEPORTES

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Selección de Corea del Sur fija fecha para revelar su lista para el Mundial 2026

Brian Gutiérrez dejaría Chivas por este equipo europeo

La Selección Mexicana Femenil anuncia gira de preparación contra Australia rumbo al Mundial 2027

Jimmy Lozano y Ryota Nishimura dirigirán academia de futbol en Texas para formar promesas mexicanas

Equipos de la Premier League estarían detrás de Julián Quiñones