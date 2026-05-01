Asaltante se dispara accidentalmente al intentar robar camioneta en Cuautitlán Izcalli

Intento de robo Cuautitlán Izcalli asaltante herido (especial)

Un intento de robo en el municipio de Cuautitlán Izcalli terminó de forma inesperada y violenta, luego de que el supuesto asaltante se disparara accidentalmente mientras huía del lugar. El hecho, captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, ha generado reacciones entre usuarios por lo inusual de la escena.

De acuerdo con las imágenes que circulan en distintas plataformas, el incidente ocurrió cuando un sujeto intentó despojar a un conductor de su camioneta en calles de la colonia Ensueños.

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En el video se observa cómo el individuo se acerca al vehículo con la aparente intención de cometer el asalto; sin embargo, la víctima y el sujeto forcejean, lo que impide que logre su objetivo.

Ante la situación, el presunto delincuente opta por retirarse rápidamente del sitio. Es en ese momento cuando ocurre el hecho más llamativo: mientras huye, el sujeto aparentemente acciona su propia arma de fuego de manera accidental, provocándose una lesión.

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No se ha identificado al presunto asaltante

Un video de vigilancia captura el intento de robo de una camioneta azul en una calle de la colonia Ensueños, en Cuautitlán Izcalli. Dos individuos interactúan en la puerta del conductor del vehículo. Uno de ellos, vestido con ropa oscura, manipula al conductor, quien usa una camisa blanca. Durante el incidente, uno de los asaltantes se dispara accidentalmente y huye.

Aunque el video no muestra con claridad la gravedad de la herida, se alcanza a percibir el momento en que el individuo reacciona tras el disparo.

Hasta el momento, autoridades locales no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre el caso, ni se ha confirmado la identidad del presunto agresor o su estado de salud. Tampoco se ha informado si el sujeto fue detenido posteriormente o si logró escapar tras el incidente.

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El material audiovisual ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas. Algunos se burlaron del hecho, como una muestra de la falta de preparación de ciertos delincuentes, mientras que otros señalan que, más allá de lo anecdótico, el caso refleja la persistente inseguridad en diversas zonas del municipio.

En los últimos años, Cuautitlán Izcalli ha sido señalado en múltiples ocasiones por incidentes relacionados con robos a vehículos y transporte. Este tipo de delitos suele ocurrir con violencia o bajo amenazas, lo que incrementa la percepción de inseguridad entre los habitantes y conductores que transitan por la zona.

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Percepción de inseguridad se mantiene sin cambios

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano en conferencia de prensa (Jorge Contreras/Infobae México)

Cabe recordar que el alcalde Daniel Serrano, afirmó que hay una disminución en la incidencia delictiva, con un 19 por ciento, esto contrasta con la percepción de inseguridad de la encuesta ENSU, en el primer trimestre del año, pasó de 82.7 a 81.8 por ciento, es decir, para el INEGI, no hay un cambio trascendental.

Autoridades recomiendan a la población mantener medidas básicas de seguridad, no oponer resistencia ante un asalto y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades.

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El video también pone sobre la mesa el uso irresponsable de armas de fuego por parte de civiles involucrados en actividades delictivas.

Aunque el desenlace de este intento de robo tuvo un giro inesperado, el caso evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la seguridad pública y la vigilancia en puntos considerados focos rojos dentro del Estado de México.

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