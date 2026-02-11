México

Diego “N”, exalcalde de Tequila ligado al CJNG, es vinculado a proceso por secuestro

El exalcalde de Tequila habría secuestrado y torturado a dos precandidatos de Morena para sacarlos de la contienda municipal en las elecciones de 2021

Diego "N" fue vinculado a
Diego "N" fue vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado. (Especial)

El exalcalde de Tequila, Diego “N”, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, tras ser acusado de ordenar la privación ilegal de la libertad de dos aspirantes de Morena en 2021 para obligarlos a renunciar a la contienda municipal.

¿Qué pasó en la audiencia?

En la continuación de la audiencia de imputación, el juez de control Mario Elizondo Martínez consideró válidos los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), que acusan a Diego Rivera Navarro y a sus colaboradores de haber secuestrado, golpeado y torturado en marzo de 2021 a Guillermo Cordero García, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, y a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez.

Según la indagatoria, ambos fueron privados de la libertad y obligados a firmar su renuncia ante un notario de Tapalpa, bajo amenazas y violencia, todo con el objetivo de eliminar competencia política.

El alcalde es acusado de
El alcalde es acusado de tener nexos con el CJNG. (Infobae)

El juez reclasificó el delito como delincuencia organizada con fines de secuestro, agravado por haber sido cometido por servidores públicos, por lo que, en caso de ser hallados culpables, podrían ser merecedores de una pena de 40 a 90 años de prisión.

Rivera Navarro, señalado por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permanecerá en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Sus excolaboradores, Juan Manuel Pérez Sosa (director de Seguridad Pública) y Juan Gabriel Toribio Villareal (director de Catastro Municipal), también enfrentarán proceso penal en el penal federal número 14 de Chiapas. Isaac Carbajal “N” (director de Obras Públicas) comparecerá en otra audiencia, acusado de portación de arma y posesión de drogas.

El juez concedió un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia, la defensa de Rivera Navarro argumentó que el proceso tenía un trasfondo político y diferencias personales entre víctimas y servidores públicos, pero el juez desestimó esta postura ante la gravedad de los hechos y los señalamientos de estar coludido con el CJNG.

Otros señalamientos por extorsión

TEQUILA, JALISCO, 05FEBRERO2026.- Diego Rivera
TEQUILA, JALISCO, 05FEBRERO2026.- Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila e integrante del Morena, fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante el operativo fueron detenidos otros tres funcionarios, esto como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que "El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación". FOTO: SSPC/CUARTOSCURO.COM

Las investigaciones federales y estatales se han nutrido de testimonios protegidos de servidores municipales, quienes han detallado un esquema sistemático de extorsión, falsos esquemas de multas, control político y desvío de recursos públicos operados desde el ayuntamiento.

Se reporta el cobro de “derechos de piso” a negocios, con montos desde 500 pesos hasta millones, dependiendo del negocio. La primera denuncia formal fue presentada por una empresa tequilera por cobros de hasta 60 millones de pesos; otras carpetas se abrieron por amenazas y violencia política.

La FGR también documentó que en mayo de 2025, Rivera Navarro fue citado a declarar por la presentación de Los Alegres del Barranco en un evento público en Tequila, donde se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Hasta el momento, el alcalde y sus funcionarios aún no han sido vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Morena alista su expulsión

Lorena Marisol Rodríguez Rivera y
Lorena Marisol Rodríguez Rivera y Diego Rivera en la imagen. (Captura de pantalla)

Ante la magnitud de las acusaciones y la vinculación a proceso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició el proceso de expulsión de Diego Rivera Navarro, suspendiendo de manera cautelar sus derechos partidarios mientras se esclarecen los hechos.

El partido también investiga la promoción de afiliaciones a través de rifas de automóviles, práctica señalada como indebida y ajena a la normatividad interna.

El expediente partidario aclara que la suspensión no prejuzga sobre la existencia de las conductas denunciadas, y que la resolución final dependerá del avance de la investigación y de las pruebas que presenten tanto la FGR como las partes involucradas.

La vinculación a proceso de Diego Rivera Navarro y sus exfuncionarios profundiza la crisis institucional en Tequila. El municipio, conocido por su producción tequilera y relevancia turística, permanece bajo la mirada nacional. Hace un par de días el Cabildo local designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como alcaldesa interina.

