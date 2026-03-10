Las rutinas diarias con ingredientes naturales marcan la diferencia en los niveles de grasa en la sangre y el riesgo cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de los triglicéridos en sangre se ha convertido en una de las principales recomendaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Diversos alimentos, incorporados de manera regular en la dieta, pueden contribuir a disminuir estos lípidos de forma natural.

Investigaciones recientes señalan que opciones como los pescados grasos, los frutos secos y los cereales integrales aportan nutrientes clave para mejorar el perfil lipídico y proteger la salud del corazón.

El control de triglicéridos en sangre es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, según especialistas en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores alimentos para bajar los triglicéridos de manera natural

De acuerdo con información de la Asociación Americana del Corazón los alimentos que ayudan a reducir los niveles de triglicéridos de forma natural cuando se integran a una dieta equilibrada. Entre los más recomendados se encuentran:

Pescados grasos : El salmón, la caballa, las sardinas y el atún aportan ácidos grasos omega-3, asociados a una disminución de triglicéridos en sangre.

Frutas y verduras frescas : Aportan fibra, antioxidantes y bajo contenido calórico, lo que contribuye al control del perfil lipídico.

Avena y cereales integrales : La fibra soluble de la avena ayuda a reducir la absorción de grasas y a mantener bajos los triglicéridos.

Legumbres : Lentejas, garbanzos y frijoles son fuentes de fibra y proteínas vegetales que favorecen la salud cardiovascular.

Frutos secos y semillas : Almendras, nueces y semillas de chía o lino contienen grasas saludables que pueden ayudar a regular los lípidos sanguíneos.

Aceite de oliva extra virgen : Rico en ácidos grasos monoinsaturados, se asocia a una disminución de triglicéridos cuando reemplaza grasas saturadas.

Palta (aguacate) : Sus grasas saludables contribuyen a mejorar el perfil lipídico general.

Productos lácteos bajos en grasa: Ayudan a reducir la ingesta de grasas saturadas, favoreciendo el control de triglicéridos.

Los especialistas recomiendan, además, limitar el consumo de azúcares simples, harinas refinadas, alcohol y grasas trans para potenciar el efecto de estos alimentos.

El seguimiento de una dieta variada y la práctica regular de actividad física son claves para mantener los triglicéridos en rangos saludables.

Incorporar alimentos como pescados grasos y frutos secos a la dieta ayuda a reducir triglicéridos de forma natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los triglicéridos

Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre. Se forman a partir de los ácidos grasos que el cuerpo obtiene de los alimentos y que almacena en el tejido adiposo para utilizarlos como fuente de energía.

Cuando se consumen más calorías de las que el organismo necesita, especialmente provenientes de azúcares y grasas, el exceso se transforma en triglicéridos. Estos circulan en la sangre y pueden ser utilizados como energía entre las comidas.

Niveles elevados de triglicéridos se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pancreatitis y otros problemas metabólicos.

Por esta razón, su control mediante una alimentación equilibrada y actividad física regular es fundamental para la salud.