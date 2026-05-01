Así pretenden incluir educación financiera y tributaria en primaria, secundaria y preparatoria

La Cámara de Diputados busca impulsar la inclusión de la educación financiera y tributaria en primaria, secundaria y preparatoria. (Foto: Composición)

La diputada Cindy Winkler Trujillo impulsa una reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación para que desde la primaria, secundaria y preparatoria las y los estudiantes reciban formación en educación financiera y tributaria.

La propuesta presentada en la Cámara de Diputados por la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca fortalecer la cultura del ahorro y la contribución fiscal desde edades tempranas, con el objetivo de que niñas, niños y jóvenes cuenten con herramientas para administrar recursos y comprender la función social de los impuestos.

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La también secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostiene que cada año revisa y supervisa el destino del presupuesto en áreas como seguridad, salud y programas sociales.

Señala que estos recursos provienen de los impuestos y recalca: “Hoy estamos teniendo una presidenta mujer encaminada en atender causas sociales, pero todo esto no va a ser posible si nuestro presupuesto no es suficiente. ¿De dónde viene nuestro presupuesto? De los impuestos”.

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Educación financiera y tributaria desde la niñez

Winkler Trujillo considera que la educación tributaria es un paso esencial para el desarrollo social, ya que muchas personas crecen con ideas erróneas sobre el pago de impuestos. Explica que niñas, niños, adolescentes y jóvenes suelen escuchar en su entorno frases como “pagar impuestos es tirar el dinero a la basura” o “no es importante”, lo que perpetúa la evasión fiscal.

Como abogada fiscalista, menciona que ha tenido clientes que buscan evitar el pago de impuestos y prefieren a quienes les ayudan a evadir responsabilidades fiscales. Subraya que el país funciona con impuestos y que el gobierno depende de estos recursos para operar.

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La diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) presentó una iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación. (Foto: Cámara de Diputados)

Reforma legal para incorporar la educación financiera

La iniciativa presentada por la diputada del PVEM propone que la educación básica y media superior incluya conocimientos, habilidades y actitudes responsables en la administración de recursos económicos. El enfoque está en que las y los estudiantes aprendan a usar el dinero de manera adecuada y desarrollen una cultura de ahorro y contribución al gasto público.

Entre los puntos que la diputada considera prioritarios para la inclusión de la educación financiera y tributaria en las aulas se encuentran:

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Formar hábitos responsables en el manejo del dinero.

Incentivar la cultura del ahorro desde la infancia.

Comprender la función de los impuestos para el funcionamiento del Estado.

Reconocer la relación directa entre el pago de impuestos y los servicios públicos.

Medidas fiscales y diálogo con Hacienda

La diputada fue interrogada sobre la percepción de “terrorismo fiscal” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia las Mipymes. Explicó que, debido a la evasión fiscal histórica, se han implementado medidas estrictas que en ocasiones afectan a quienes sí cumplen, pero recientemente observa una mayor flexibilidad y apertura al diálogo.

Destaca que existen reformas al Código Fiscal de la Federación que permiten elegir garantías fiscales y facilitan la impugnación de créditos, además de condonaciones en multas y recargos. Winkler Trujillo afirma: “Ahorita en la Secretaría de Hacienda yo he visto un cambio importante en este año en la cercanía que Hacienda nos da, está siendo más flexible, escucha más”.

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