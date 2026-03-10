México

“La coalición es para salvar a México”: Alito Moreno defiende que el PRI busque alianza con MC y el PAN

El dirigente enfatiza que la unión de fuerzas partidistas incrementa la eficacia electoral

Alejandro "Alito" Moreno, líder del
Alejandro "Alito" Moreno, líder del PRI, defendió la importancia de mantener la coalición opositora para enfrentar al gobierno actual en México. Crédito: X @PRI_Nacional

Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, defendió el 10 de marzo la necesidad de que la coalición opositora continúe para enfrentar al gobierno actual en México, al que calificó de “autoritario” y “regresivo”. Según el priísta, en contextos donde se percibe amenaza al sistema electoral y al poder judicial, la principal prioridad de la oposición debe ser actuar de manera conjunta. “La coalición es para salvar a México”, afirmó.

En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el dirigente aseguró que los datos demuestran que una alianza aumenta la eficiencia electoral, recalcando que “está acreditado en números que una coalición nos hace más competitivos. Moreno subrayó que la decisión de unirse no responde a intereses partidistas o personales: “No estamos viendo un cálculo electoral y un cálculo político para ver cómo crecemos la marca del PRI.

Al referirse a la responsabilidad de cada fuerza opositora, Moreno sostuvo: “Si no hay coalición, a quien no le va a ir bien es a México, e hizo un llamado para que cada partido asuma su papel ante la defensa de la República. Insistió en que para el PRI, el país está por encima de los intereses partidistas: “Para el PRI primero es México antes que nuestro partido".

Moreno remarcó que la oposición no debe gastar recursos en luchar contra sí misma cuando “lo menos en lo que puede perder el tiempo una oposición responsable es en estar compitiendo entre sí”.

PRI denunciará a Morena por campaña anticipada

Alito Moreno acusó a Morena
Alito Moreno acusó a Morena de simular procesos legales al adelantar la selección de coordinadores territoriales en distintos niveles electorales. (@PRI_Nacional)

Alito Moreno anunció que el PRI presentará una denuncia formal contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña de cara a las elecciones de 2027, señalando que el procedimiento interno del partido oficialista para seleccionar “coordinadores” territoriales constituye una violación a la legislación electoral vigente.

De acuerdo con el dirigente priista, la reciente decisión de Morena de adelantar la designación de “coordinadores de defensa de la transformación” —figuras que, en procesos anteriores, han terminado postulándose a cargos de elección popular— implica construir una estructura electoral paralela antes de los plazos permitidos por la ley.

Moreno Cárdenas calificó la medida como “es la simulación, es la mentira, es la farsa, en referencia a la estrategia de posicionar desde ahora a quienes aspirarán a gubernaturas, diputaciones y alcaldías.

Alito Moreno presentó razones a otros partidos de oposición para votar contra la Reforma Electoral

Alito Moreno urge a PAN
Alito Moreno urge a PAN y Movimiento Ciudadano a rechazar la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. (X/@PRI_Nacional)

De igual modo, Alito Moreno, instó de manera categórica el pasado 6 de marzo al PAN y a MC a votar en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advirtiendo que ceder ante la división solo fortalecería la concentración de poder y debilitaría la democracia mexicana.

Moreno advirtió que la respuesta de la oposición será determinante para el equilibrio institucional del país, en un momento en que la propuesta presidencial plantea cambios como la elección popular de la representación proporcional en el Congreso de la Unión.

Entre las razones esgrimidas por Moreno, sobresale su advertencia sobre los riesgos democráticos: “La unidad, en cambio, fortalece a México”, señaló el líder priista, enfatizando que negar alianzas para derrotar a Morena es cerrar los ojos ante la realidad del país”. Dirigiéndose a sus contrapartes, insistió en la importancia de anteponer el futuro nacional a los cálculos partidistas. Para el dirigente del PRI, “cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral.

