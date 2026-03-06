INE impone sanciones por más de 700 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales tras fiscalización 2024

Instituto Nacional Electoral (INE). EFE/Madla Hartz

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Dictámenes Consolidados correspondientes a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, partidos políticos locales y Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), correspondientes al ejercicio 2024.

En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el Consejero Jaime Rivera Velázquez, informó que se recibieron 553 informes anuales de ingresos y gastos ordinarios, presentados por siete instituciones políticas nacionales y 105 locales, cuyos resultados implican un total general de sanciones que asciende a 706.9 millones de pesos, de los cuales 633 millones corresponden a partidos políticos nacionales y 73.5 millones a locales.

Detalló que las conductas que representan los montos más altos en penalizaciones son las infracciones más frecuentes y que a veces acumulan mayores cantidades económicas, como los egresos no comprobados y los egresos no reportados. También mencionó otras multas, como no destinar el porcentaje establecido para actividades específicas, relevantes para su propia formación, capacitación y autoestudio, especialmente en el liderazgo político de las mujeres, así como sanciones elevadas por gastos sin objeto partidista o que no se comprueba tal destino.

El consejero subrayó que la fiscalización es un complejo proceso de revisión, investigación y comprobación, que implica un trabajo muy intenso por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, con obligaciones para los partidos políticos de llevar a cabo el registro, la contabilidad e informes exhaustivos, a fin de cumplir con reglas, etapas y plazos previstos en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización.

Se revisan informes de ingresos y gastos de 67 APN

Respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de 67 APN, 55 cumplieron con la obligación de entregarlo, mientras que 12 fueron omisas. Aprobando la cancelación del registro a 11, dado que una de ellas ya contaba previamente con dicha sanción.

INE sanciona a partidos políticos. Foto: La Razón

Asimismo, 35 de las 67 APN fueron sancionadas con amonestación pública, ya que cometieron diversas irregularidades, en términos generales por faltas formales.

Se aclaró que los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas a los partidos políticos nacionales y locales serán destinados a la Secretaría y a los organismos estatales de ciencia y tecnología.

Verifican igualdad en asignación de tiempos de radio y TV para candidatas a diputadas locales en Coahuila

En este marco, los consejeros y consejeras respaldaron la Metodología que deberá implementar el Organismo Público Local Electoral de Coahuila, con el objetivo de verificar que el tiempo en radio y televisión, destinado a la obtención del voto de las candidatas a diputaciones locales, no sea menor al 50% del total asignado por cada actor político a dicho cargo durante la época de elecciones.

Por último, se dio respuesta a consultas relacionadas con las excepciones a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario 2026, correspondiente a la elección de las personas integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Tamiahua, Veracruz.