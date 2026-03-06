México

INE impone sanciones por más de 700 millones de pesos a partidos políticos nacionales y locales tras fiscalización 2024

Se recibieron 553 informes anuales de ingresos y gastos ordinarios, presentados por siete instituciones políticas nacionales y 105 locales

Guardar
Instituto Nacional Electoral (INE). EFE/Madla
Instituto Nacional Electoral (INE). EFE/Madla Hartz

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los Dictámenes Consolidados correspondientes a la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, partidos políticos locales y Agrupaciones Políticas Nacionales (APN), correspondientes al ejercicio 2024.

En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el Consejero Jaime Rivera Velázquez, informó que se recibieron 553 informes anuales de ingresos y gastos ordinarios, presentados por siete instituciones políticas nacionales y 105 locales, cuyos resultados implican un total general de sanciones que asciende a 706.9 millones de pesos, de los cuales 633 millones corresponden a partidos políticos nacionales y 73.5 millones a locales.

Detalló que las conductas que representan los montos más altos en penalizaciones son las infracciones más frecuentes y que a veces acumulan mayores cantidades económicas, como los egresos no comprobados y los egresos no reportados. También mencionó otras multas, como no destinar el porcentaje establecido para actividades específicas, relevantes para su propia formación, capacitación y autoestudio, especialmente en el liderazgo político de las mujeres, así como sanciones elevadas por gastos sin objeto partidista o que no se comprueba tal destino.

El consejero subrayó que la fiscalización es un complejo proceso de revisión, investigación y comprobación, que implica un trabajo muy intenso por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, con obligaciones para los partidos políticos de llevar a cabo el registro, la contabilidad e informes exhaustivos, a fin de cumplir con reglas, etapas y plazos previstos en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización.

Se revisan informes de ingresos y gastos de 67 APN

Respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de 67 APN, 55 cumplieron con la obligación de entregarlo, mientras que 12 fueron omisas. Aprobando la cancelación del registro a 11, dado que una de ellas ya contaba previamente con dicha sanción.

INE sanciona a partidos políticos.
INE sanciona a partidos políticos. Foto: La Razón

Asimismo, 35 de las 67 APN fueron sancionadas con amonestación pública, ya que cometieron diversas irregularidades, en términos generales por faltas formales.

Se aclaró que los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas a los partidos políticos nacionales y locales serán destinados a la Secretaría y a los organismos estatales de ciencia y tecnología.

Verifican igualdad en asignación de tiempos de radio y TV para candidatas a diputadas locales en Coahuila

En este marco, los consejeros y consejeras respaldaron la Metodología que deberá implementar el Organismo Público Local Electoral de Coahuila, con el objetivo de verificar que el tiempo en radio y televisión, destinado a la obtención del voto de las candidatas a diputaciones locales, no sea menor al 50% del total asignado por cada actor político a dicho cargo durante la época de elecciones.

Por último, se dio respuesta a consultas relacionadas con las excepciones a la prohibición de difusión de propaganda gubernamental durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Extraordinario 2026, correspondiente a la elección de las personas integrantes del Ayuntamiento en el Municipio de Tamiahua, Veracruz.

Temas Relacionados

INEpartidos políticossanciones económicasmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

La víctima, de 40 años, acudió a visitar a su esposo preso; él mismo confesó a custodios que la estranguló tras una discusión porque ella quería separarse

Interno asesina a su esposa

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Una de las bandas de K-Pop más icónicas en todo el mundo llevará a las Armys a vivir la experiencia en vivo

Plataforma de streaming ofrece viaje

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 6 de marzo

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: líneas, costo y

El acecho, una práctica que evidencia la violencia persistente contra las mujeres: UNAM

En México, el acecho se identifica como ley Valeria, término que hace referencia a su incorporación al código penal

El acecho, una práctica que

Estas son las 10 razones de ‘Alito’ Moreno para que el PRI, PAN y MC voten en contra de la reforma electoral de Sheinbaum

El dirigente nacional envió un mensaje al PAN y al MC, quienes se han posicionado en contra de la iniciativa

Estas son las 10 razones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Interno asesina a su esposa

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

Muerte de “El Mencho” desata boom de imágenes falsas generadas con IA en redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Plataforma de streaming ofrece viaje

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

Emiliano Aguilar provoca a Gustavo Adolfo Infante tras caso Carmen Salinas: " Estás metidito en esos rituales, ¿verdad?"

“Me ha estado acosando”: Fernanda Redondo exhibe mensajes de su suegro tras denunciar a vocalista de Los Recoditos

DEPORTES

Clásico Mundial de Beisbol en

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: GB empata el partido en la sexta entrada

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”

Carlos Vela vuelve al LAFC como inversionista minoritario, según reportes

Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026