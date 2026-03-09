Revelan las primeras imágenes del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula tras 19 años de anonimato (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Durante la emisión del lunes 9 de marzo, el programa Ventaneando de TV Azteca difundió las primeras imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, esto después de casi dos décadas de resguardo de su identidad.

El periodista Ricardo Manjarrez presentó la exclusiva, señalada como una de las más esperadas tanto por medios nacionales como internacionales y por los seguidores de ambos artistas.

Un secreto guardado durante 19 años: Miguel Gallego Arámbula

La transmisión de Ventaneando abrió con la conductora Pati Chapoy subrayando la trascendencia de la primicia: “Hoy se desvela un secreto guardado más de diecinueve años”. A su lado, la periodista Linet Puente recalcó la expectativa que rodeaba el momento.

Según lo expuesto en Ventaneando, la exclusiva pertenece a Ricardo Manjarrez, quien afirmó: “Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos Miguel y Daniel, de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”.

El periodista Ricardo Manjarrez presentó su exclusiva, señalada como una de las más esperadas por los fans de ‘El Sol de México’ y los de ‘La Chule’ (Ventaneando/ Instagram)

El periodista explicó que Aracely Arámbula decidió mantener a sus hijos alejados del foco mediático, logrando que, hasta el pasado fin de semana, no existieran fotografías públicas de ellos.

El hallazgo ocurrió en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde el equipo de Ventaneando logró captar imágenes de los jóvenes.

Perfil de Miguel Gallego Arámbula

Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 y cumplió 19 años el primer día de 2026. Es el hijo mayor de Luis Miguel, reconocido cantante internacional, y de Aracely Arámbula, actriz y cantante mexicana. Hasta la fecha, tanto medios como seguidores desconocían detalles sobre su vida, ya que sus padres optaron por mantenerlo fuera del ojo público.

Algunos datos conocidos sobre Miguel son:

Nació en Los Ángeles, California , durante la relación sentimental de sus padres.

Tiene un hermano menor, Daniel Gallego Arámbula .

El joven celebró la mayoría de edad en 2026, lo que incrementó el interés mediático en su figura.

No existen antecedentes de apariciones públicas o declaraciones directas de Miguel Gallego Arámbula.

Perfil de Miguel Gallego Arámbula (Ventaneando: captura Instagram)

La estrategia de anonimato de Aracely Arámbula

Durante años, Aracely Arámbula tomó medidas firmes para proteger la identidad de sus hijos. Evitó que se filtraran imágenes y solicitó expresamente a los medios de comunicación respetar el anonimato de los menores. Esta estrategia generó debates y elogios en el mundo del espectáculo, pues la mayoría de los hijos de figuras públicas suelen quedar expuestos desde temprana edad.

La aparición de las imágenes coincide con el hecho de que Miguel Gallego Arámbula ya alcanzó la mayoría de edad, lo cual modificó el criterio de protección que aplicaba la familia.

Ventaneando destacó que el material gráfico obtenido representa un hito para el periodismo de espectáculos mexicano, pues durante casi veinte años, la privacidad del joven fue una prioridad inquebrantable para su madre, conocida como La Chule.

El caso de Miguel Gallego Arámbula se suma a la lista de descendientes de celebridades que, tras años de anonimato, finalmente permiten la difusión de su imagen al público.

La situación abre una nueva etapa en la narrativa mediática sobre la familia de Luis Miguel y Aracely Arámbula, dos de las figuras más influyentes del entretenimiento latinoamericano.