Reforma electoral avanza en comisiones: reunión extraordinaria programada para el 10 de marzo

Ricardo Monreal advirtió que la falta de apoyos en el pleno podría poner en riesgo la aprobación de la iniciativa

La iniciativa que modifica 11 artículos constitucionales se votará en comisiones este martes; su paso al pleno dependerá del respaldo de aliados legislativos.

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados fueron convocadas a una reunión extraordinaria este martes 10 de marzo a las 18:00 horas para discutir y votar el dictamen de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal.

La convocatoria, que circula entre legisladores, confirma que el proyecto avanzará directamente a debate en comisiones, sin un proceso previo de parlamento abierto o consultas públicas.

En esta etapa, la iniciativa podría aprobarse con mayoría simple, escenario en el que el grupo parlamentario de Morena cuenta con los votos suficientes para sacar adelante el dictamen.

De concretarse la aprobación en comisiones, el documento sería turnado a la Mesa Directiva para su discusión y eventual votación en el pleno de San Lázaro, lo cual podría ocurrir el miércoles.

Invitación para la Reforma Electoral

Mayoría simple en comisiones favorece a Morena

El proceso legislativo contempla dos etapas clave. La primera ocurre en comisiones, donde basta con mayoría simple para aprobar el dictamen.

En ese escenario, Morena y sus aliados dentro de las comisiones tendrían alrededor de 40 votos, suficientes para enviar la iniciativa al pleno.

La votación definitiva representa un reto mayor para el bloque oficialista.

Al tratarse de una reforma constitucional que plantea modificar 11 artículos de la Carta Magna, la aprobación requiere mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados.

La reforma electoral inicia su discusión en comisiones, donde Morena tiene mayoría simple, pero su aprobación en el pleno sigue siendo incierta debido a la falta de respaldo de PT y PVEM. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

Esto significa que, si se encontraran presentes los 500 legisladores, se necesitarían al menos 334 votos a favor para que la reforma sea aprobada.

Monreal reconoce que podría no aprobarse la iniciativa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que existe la posibilidad de que la reforma electoral no sea aprobada debido a la postura adelantada de algunos aliados legislativos.

El legislador señaló que tanto el PT como el PVEM expresaron su posición desde semanas atrás, por lo que no espera un cambio en su decisión.

Aunque ha sostenido reuniones con los coordinadores parlamentarios de ambos partidos, indicó que dichos encuentros buscan mantener un clima de respeto y evitar confrontaciones durante el debate.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció que la reforma electoral podría no aprobarse debido a la postura de algunos aliados legislativos.

Monreal afirmó que la bancada de Morena respaldará la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero respetará el sentido del voto de sus aliados, quienes han manifestado desacuerdos con diversos puntos del proyecto.

Reforma electoral enfrenta obstáculos rumbo al pleno

Actualmente, Morena no cuenta con los votos suficientes para alcanzar esa mayoría calificada. Para lograrlo, necesitaría sumar el respaldo de legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partidos que han manifestado reservas sobre la propuesta.

Diversos legisladores de ambas bancadas han anticipado su voto en contra respecto a algunos puntos del proyecto, lo que complica la posibilidad de que la reforma sea aprobada en la votación final.

La reforma electoral enfrenta obstáculos rumbo al pleno debido a la falta de apoyo de legisladores del PT y PVEM, lo que pone en duda su aprobación definitiva. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM

La discusión en el pleno podría convertirse en el punto más complejo del proceso legislativo, ya que la falta de apoyos pondría en riesgo la viabilidad de la iniciativa.

Posibles escenarios tras la discusión legislativa

En caso de que la reforma constitucional no obtenga los votos necesarios en el pleno, el proceso legislativo no permitiría presentar de inmediato una iniciativa idéntica.

No obstante, podrían impulsarse nuevas propuestas sobre temas distintos que no formen parte del paquete actual.

Si la reforma electoral no obtiene la mayoría calificada en el pleno, no se podría presentar de inmediato una iniciativa idéntica, aunque podrían impulsarse nuevas propuestas sobre temas distintos. Crédito: Kenia Rabadán

Entre los asuntos que podrían abordarse posteriormente se encuentran modificaciones relacionadas con la revocación de mandato, cambios en la fecha de la elección judicial o ajustes al fuero constitucional.

Mientras tanto, la reforma electoral se perfila para iniciar su discusión formal en comisiones este martes, en un proceso que marcará el rumbo de una de las propuestas legislativas más relevantes del actual periodo.

Puntos clave de la reforma electoral en discusión

  • La iniciativa propone modificar 11 artículos de la Constitución en materia electoral.
  • Será discutida y votada en comisiones el 10 de marzo a las 18:00 horas.
  • En comisiones se requiere mayoría simple, lo que favorece a Morena.
  • Para aprobarse en el pleno se necesita mayoría calificada de dos terceras partes.
  • Morena no cuenta actualmente con los votos suficientes para lograr esa mayoría.
  • PT y PVEM han adelantado reservas o rechazo a partes del proyecto.
  • Si se aprueba en comisiones, podría votarse en el pleno el miércoles.

México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol: sigue en vivo el juego de la novena mexicana

El equipo de Benjamín Gil saldrá al diamante a defender su marca invicta desde que debutaron en el WBC 2026

Comisión Federal de Electricidad conmemora el 8M y destaca avances en equidad laboral

El organismo federal conmemoró el Día Internacional de la Mujer bajo el lema: “Todas podemos ser lo que queramos. Es tiempo de nombrar a las mujeres”

Derrumbe en San Antonio Abad: sigue minuto a minuto el rescate de tres trabajadores atrapados

El edificio resultó dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de marzo

La eliminación de Natali Brito podría afectar al equipo azul

Cae en Tamaulipas Manuel “N”, alias “El Meño”, líder de Los Metros del Cártel del Golfo

Es identificado como un objetivo prioritario y supuesto responsable de ataques con drones

