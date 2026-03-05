¿Cuáles son los motivos del PAN para no votar a favor de la reforma electoral?

El PAN anuncia voto en contra de la reforma electoral por omitir medidas contra el crimen organizado y carecer de legitimidad política y ciudadana. Crédito: PAN

La Cámara de Diputados recibió este miércoles la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que detonó un inmediato posicionamiento del Partido Acción Nacional (PAN), que anunció que votará en contra al considerar que el proyecto omite el combate al crimen organizado y carece de legitimidad política y ciudadana.

La propuesta fue turnada a comisiones para iniciar su análisis formal en San Lázaro; para la bancada panista el debate de fondo no es técnico, sino de seguridad y democracia.

Reforma electoral 2026: el crimen organizado, el eje del rechazo del PAN

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, sostuvo que su grupo parlamentario no respaldará una reforma que no contemple medidas específicas para frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

Acción Nacional rechaza la reforma electoral por omitir medidas contra la infiltración del crimen en elecciones.

Argumentó que México atraviesa una crisis marcada por la violencia política y la infiltración delictiva en campañas y candidaturas.

Recordó que en los últimos comicios hubo aspirantes asesinados, amenazados o forzados a declinar, además de casos donde —según dijo— grupos criminales influyeron directamente en la selección de candidatos.

Para el PAN, resulta “impensable” que en ese contexto la iniciativa presidencial no incluya una sola mención explícita al combate de estas prácticas ni establezca sanciones claras.

Cinco condiciones del PAN para una reforma electoral

El PAN fija cinco condiciones clave para apoyar la reforma electoral, centradas en frenar el financiamiento del crimen organizado.

Acción Nacional ha fijado cinco puntos que considera indispensables para acompañar cualquier modificación constitucional en materia electoral:

Establecer mecanismos efectivos para rastrear y frenar el dinero ilícito en campañas.

Cerrar el paso al financiamiento del crimen organizado en elecciones.

Declarar la nulidad de una elección cuando se acredite intervención criminal.

Cancelar el registro a partidos políticos que avalen o permitan recursos ilícitos.

Imponer sanciones penales a dirigentes partidistas que respalden candidaturas vinculadas al crimen.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que reducir el financiamiento público sin atacar el dinero ilegal no representa austeridad, sino un riesgo que podría abrir mayores espacios a la delincuencia organizada.

Críticas por omisiones: sin sanciones ni nulidad de elecciones

Entre los señalamientos concretos, el PAN advierte que la iniciativa no contempla:

Sanciones específicas para partidos que se coluden con el crimen.

Mecanismos automáticos de nulidad cuando haya injerencia delictiva.

Reformas secundarias claras que respalden los cambios constitucionales .

Acciones para enfrentar fenómenos como el llamado “huachicol fiscal”, que implica recursos de origen ilícito que podrían infiltrarse en campañas.

Lixa acusó que la propuesta “hace como que cambia todo para que todo siga igual”, al no atender lo que considera la raíz del problema democrático actual.

Acusan simulación y falta de diálogo político

Otro de los motivos centrales del rechazo panista es el proceso de elaboración de la iniciativa.

El PAN pide la anulación de comicios y el retiro del registro a partidos si se comprueba financiamiento criminal en campañas electorales. Crédito: PAN

De acuerdo con Acción Nacional, no existió un diálogo formal con todas las fuerzas políticas.

Elías Lixa aseguró que durante meses se habló de foros y consultas, pero que la oposición no fue convocada de manera efectiva.

Además, anunció que su bancada solicitó información para transparentar el trabajo realizado por Pablo Gómez, vinculado a los trabajos preparatorios de la reforma.

Para el PAN, las reformas electorales en México históricamente han surgido del consenso o del impulso opositor, no de una propuesta unilateral del gobierno en turno.

Debate sobre representación y concentración de poder

Aunque Morena ha señalado que la iniciativa no modifica el mecanismo de representación proporcional sino que plantea ajustes en la forma de elección —como listas abiertas—, el PAN sostiene que el trasfondo es ampliar el control político del oficialismo.

Ricardo Monreal afirma que Morena agotará el proceso legislativo y llevará la reforma electoral a votación.

Desde la coordinación de Morena, Ricardo Monreal indicó que se buscará un debate respetuoso y que el documento apenas inicia su proceso legislativo.

Acción Nacional advierte que la reforma podría consolidar mayorías sin atender problemas como la sobrerrepresentación o la equidad en la competencia.

PAN anticipa voto en contra y endurece postura

Con la iniciativa ya en comisiones, el PAN dejó claro que no acompañará el proyecto si no se incorporan cambios sustanciales que blinden las elecciones frente al crimen organizado.

Para la oposición blanquiazul, la prioridad no debe centrarse en ajustes administrativos o fórmulas de representación, sino en garantizar que los comicios sean libres de violencia, financiamiento ilícito e imposiciones criminales.

Sin esos elementos, la reforma electoral no fortalecerá la democracia y podría debilitarla.