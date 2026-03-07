México

Laura Itzel Castillo llama a abrir el debate sobre la reforma electoral: “está más viva que nunca”

La propuesta podría votarse en comisiones la próxima semana; en tanto, la presidenta del Senado pide no cerrar el diálogo

Castillo Juárez defiende debate abierto
Castillo Juárez defiende debate abierto sobre reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Credito: Presidencia

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, llamó a no “cerrar los caminos” en torno a la discusión de la reforma electoral y a abrir un debate plural y democrático que permita analizar a fondo el contenido de la iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista previa al conversatorio “Diario de una Transición Histórica”, la senadora sostuvo que la propuesta de reforma electoral “está más viva que nunca”, por lo que consideró necesario trabajar en la construcción de consensos que permitan su eventual aprobación.

Castillo Juárez subrayó que es importante que la iniciativa, que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados, recoja el sentir de la población y se mantenga abierta al debate público, a fin de que sus alcances se discutan “de cara a estos nuevos tiempos”.

Vista general de la Cámara
Vista general de la Cámara de Diputados, en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/José Méndez

Asimismo, señaló que el proceso de discusión debe orientarse a generar propuestas de consenso, especialmente pensando en el futuro del sistema democrático y en la participación de las nuevas generaciones.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de introducir modificaciones durante la negociación legislativa, la legisladora indicó que se deben revisar las alternativas que puedan surgir durante el proceso. “Hay que ver hasta dónde se puede llegar, me parece que de ninguna manera deben estar cerrados los caminos”, afirmó.

Ante la pregunta de si la reforma electoral podría considerarse descartada, Castillo Juárez rechazó esa versión. “De ninguna manera considero que esté muerta. Está más viva que nunca”, respondió.

Actualmente, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados ya cuentan con un pre dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Sheinbaum, el cual se mantiene sin modificaciones respecto al proyecto original.

Reforma electoral sigue vigente y
Reforma electoral sigue vigente y debe discutirse de forma plural: Laura Itzel Castillo. Foto: (Senado de la República)

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo, y el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, el documento podría ser votado la próxima semana en comisiones y posteriormente enviado al pleno para su discusión y votación.

El pre dictamen señala que su contenido retoma las conclusiones de seis foros sobre reforma electoral realizados por la Cámara de Diputados entre el 20 de noviembre de 2025 y el 24 de febrero de 2026, así como los resultados de 63 audiencias públicas organizadas por el Ejecutivo federal a través de una comisión presidencial desde agosto de 2025.

No obstante, hasta ahora las comisiones dictaminadoras no han convocado a nuevos foros o ejercicios de parlamento abierto para analizar la iniciativa presentada recientemente por el Ejecutivo. Además, el documento no contempla las 24 iniciativas en materia electoral presentadas por legisladores desde marzo de 2025 durante la actual legislatura.

