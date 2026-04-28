México

Cómo usar el agua oxigenada en plantas para eliminar hongos sin dañarlas

Con una dilución adecuada puede resolver problemas frecuentes del jardín sin recurrir a pesticidas

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Manos limpian una hoja de planta de interior con un paño y cáscara de banana; otras plantas y frascos decorativos se ven en el fondo cerca de una ventana.
Con una dilución adecuada puede resolver problemas frecuentes del jardín sin recurrir a pesticidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada —también conocida como peróxido de hidrógeno (H₂O₂)— se consolidó como uno de los aliados más accesibles y versátiles del jardín: con una concentración del 3%, disponible en farmacias y supermercados, puede combatir hongos, revitalizar raíces y eliminar plagas del suelo sin dejar residuos químicos tóxicos.

La clave de su acción está en su estructura molecular: agua con un átomo extra de oxígeno que, al descomponerse en el suelo o sobre los tejidos vegetales, libera oxígeno puro. Ese proceso oxida y destruye patógenos anaerobios —los que prosperan en ambientes sin aire— y airea el sustrato, lo que favorece el desarrollo radicular.

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El agua oxigenada actúa como fungicida de contacto en hojas y suelo

Enfermedades como el oídio (mildiu polvoroso) y el mildiu velloso afectan con frecuencia tanto plantas de interior como de exterior. Aplicada sobre las hojas, la solución de H₂O₂ oxida las esporas fúngicas y detiene su expansión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
4. Usada con la dilución adecuada, el agua oxigenada actúa como fungicida, desinfectante de herramientas y tratamiento contra larvas del sustrato. Sus aplicaciones, sus límites y sus riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dilución recomendada para uso foliar es 1 parte de agua oxigenada al 3% por cada 3 partes de agua. La mezcla se pulveriza sobre las hojas afectadas, prestando especial atención al envés, donde suelen concentrarse las esporas. La aplicación se repite cada dos días hasta que la infección retroceda. Conviene hacerlo por la mañana temprano para que el follaje se seque antes de la exposición solar directa.

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Cuándo utilizar el agua oxigenada en las plantas

La pudrición radicular, causada por el exceso de riego y la falta de drenaje, genera condiciones anaerobias en las que los hongos patógenos proliferan. El agua oxigenada revierte ese ambiente al liberar oxígeno en el sustrato.

Para tratar plantas afectadas, se extrae la planta del tiesto, se recortan las raíces ennegrecidas con tijeras esterilizadas y se rocían las raíces sanas con una solución 1:1 de agua y H₂O₂ al 3%. Luego se trasplanta a tierra fresca con buen drenaje. En plantas que permanecen en maceta, un riego con una mezcla de 1 parte de H₂O₂ por 10 de agua puede detener el avance del daño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
3. El peróxido de hidrógeno libera oxígeno en el suelo, elimina patógenos y combate plagas sin dejar residuos tóxicos. Todo lo que hay que saber antes de aplicarlo en el jardín o en plantas de interior. - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar y cuál es la dosis de agua oxigenada para las plantas

A concentraciones superiores al 3% o con aplicaciones frecuentes, el agua oxigenada puede quemar tejidos foliares, dañar raíces jóvenes y eliminar microorganismos benéficos del suelo, como micorrizas y bacterias fijadoras de nitrógeno. Antes de tratar toda una planta, conviene aplicar la solución en una zona pequeña y esperar 48 horas para verificar que no haya reacciones adversas. El uso debe ser puntual y dirigido a un problema concreto, no preventivo ni rutinario.

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