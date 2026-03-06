Reforma electoral: Ricardo Monreal adelanta cómo sería el “plan B” de Sheinbaum, aún no hay fecha exacta para votar dictamen ante el Pleno

Ricardo Monreal aseguró que el plan B de la reforma electoral tendría que ser diferente a lo presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado miércoles 4 de marzo. (Crédito: Cámara de Diputados)

Con la reforma electoral ya en la Cámara de Diputados y la promesa de que no será aprobada en “fast track”, este viernes Ricardo Monreal, diputado y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aseguró que el ritmo de trabajo lo marcarán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral.

En cuanto al “Plan B” que podría mandar la presidenta Claudia Sheinbaum en caso de que la primera propuesta no sea aprobada, el diputado zacatecano aclaró que en el debate público se han comentado algunas imprecisiones.

De acuerdo a la ley, las únicas que marcarán el rumbo de la reforma son las comisiones asignadas, quienes comenzaron a trabajar desde la entrega de la propuesta del Ejecutivo Federal, el pasado 4 de marzo, “desde antier están trabajando y creo que ya están en la ruta correcta”.

Así sería el plan B de Claudia Sheinbaum

La discusión sobre un eventual plan B en torno a la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum ha generado diversas interpretaciones y especulaciones respecto a la viabilidad de trasladar ciertos aspectos de la iniciativa a una ley secundaria.

Entre los puntos señalados se encuentran la modificación de la lista de los plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos políticos. No obstante, el diputado precisó que dichas modificaciones no pueden realizarse mediante legislación secundaria, al tratarse de asuntos que requieren obligatoriamente una reforma constitucional:

“Se han difundido imprecisiones sobre el contenido del llamado plan B. No es así; existen puntos centrales que, si no se modifican en la Constitución, no pueden ser ajustados por la vía secundaria. No va a ser así”.

Monreal afirma que aún no hay fecha para votar reforma electoral ante el Pleno.

Explicó que una vez que una reforma constitucional es desechada por no alcanzar la aprobación de dos terceras partes de la Cámara, esta no puede volver a presentarse dentro del mismo periodo legislativo ni en el siguiente, debiendo esperar al menos un año para su eventual reconsideración.

Añadió que, tras ser rechazada, la reforma no podría ser impulsada por ningún otro mecanismo legislativo, ni a través de leyes secundarias ni mediante una reforma similar.

Morena insiste en la alianza para el voto a favor

“Nosotros no tenemos dudas, pero vamos a tratar de hablar con ellos de aquí al día que se apruebe. No vamos a dejar un solo día de hablar con el PT y el Verde para que nos acompañen, como en otras ocasiones, a apoyar una reforma de la presidenta de la República“, reafirmó el morenista.

Muy por el contrario de lo que piensan legisladores como Reginaldo Sandoval, aseveró que no hay elementos suficientes para que señalen que se quiere establecer un partido de Estado: “Es totalmente inexacto”.

Desde su perspectiva, puntualizó que si ya se han anticipado los votos en contra y no existen las “condiciones necesarias para avanzar”, prolongar el debate solo generará más fricción, división y confrontaciones.

