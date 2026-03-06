México

Reforma electoral: Ricardo Monreal adelanta cómo sería el “plan B” de Sheinbaum, aún no hay fecha exacta para votar dictamen ante el Pleno

El diálogo con PT y el PVEM no se romperá, Morena busca que la alianza vote a favor de lo propuesto por la presidenta de México

Guardar
Ricardo Monreal aseguró que el plan B de la reforma electoral tendría que ser diferente a lo presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado miércoles 4 de marzo. (Crédito: Cámara de Diputados)

Con la reforma electoral ya en la Cámara de Diputados y la promesa de que no será aprobada en “fast track”, este viernes Ricardo Monreal, diputado y coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, aseguró que el ritmo de trabajo lo marcarán las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral.

En cuanto al “Plan B” que podría mandar la presidenta Claudia Sheinbaum en caso de que la primera propuesta no sea aprobada, el diputado zacatecano aclaró que en el debate público se han comentado algunas imprecisiones.

De acuerdo a la ley, las únicas que marcarán el rumbo de la reforma son las comisiones asignadas, quienes comenzaron a trabajar desde la entrega de la propuesta del Ejecutivo Federal, el pasado 4 de marzo, “desde antier están trabajando y creo que ya están en la ruta correcta”.

Así sería el plan B de Claudia Sheinbaum

La discusión sobre un eventual plan B en torno a la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum ha generado diversas interpretaciones y especulaciones respecto a la viabilidad de trasladar ciertos aspectos de la iniciativa a una ley secundaria.

Entre los puntos señalados se encuentran la modificación de la lista de los plurinominales y la reducción del financiamiento a los partidos políticos. No obstante, el diputado precisó que dichas modificaciones no pueden realizarse mediante legislación secundaria, al tratarse de asuntos que requieren obligatoriamente una reforma constitucional:

“Se han difundido imprecisiones sobre el contenido del llamado plan B. No es así; existen puntos centrales que, si no se modifican en la Constitución, no pueden ser ajustados por la vía secundaria. No va a ser así”.

Monreal afirma que aún no
Monreal afirma que aún no hay fecha para votar reforma electoral ante el Pleno.

Explicó que una vez que una reforma constitucional es desechada por no alcanzar la aprobación de dos terceras partes de la Cámara, esta no puede volver a presentarse dentro del mismo periodo legislativo ni en el siguiente, debiendo esperar al menos un año para su eventual reconsideración.

Añadió que, tras ser rechazada, la reforma no podría ser impulsada por ningún otro mecanismo legislativo, ni a través de leyes secundarias ni mediante una reforma similar.

Morena insiste en la alianza para el voto a favor

“Nosotros no tenemos dudas, pero vamos a tratar de hablar con ellos de aquí al día que se apruebe. No vamos a dejar un solo día de hablar con el PT y el Verde para que nos acompañen, como en otras ocasiones, a apoyar una reforma de la presidenta de la República“, reafirmó el morenista.

Muy por el contrario de lo que piensan legisladores como Reginaldo Sandoval, aseveró que no hay elementos suficientes para que señalen que se quiere establecer un partido de Estado: “Es totalmente inexacto”.

Desde su perspectiva, puntualizó que si ya se han anticipado los votos en contra y no existen las “condiciones necesarias para avanzar”, prolongar el debate solo generará más fricción, división y confrontaciones.

<br>

Temas Relacionados

Reforma ElectoralRicardo MonrealPlan BClaudia SheinbaumMorenaPTPVEMmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 6 de marzo

Todos los días y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex

Así está la calidad del

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Los restos del líder del CJNG descansan en el Panteón Recinto La Paz en Zapopan, Jalisco

Llena de flores rojas y

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Este viernes tendrá una ligera variación en la dinámica previa para el domingo, no hay certeza para los equipos

Exatlón México: quién gana la

Sheinbaum se sorprende con respuesta de estudiantes de Jalisco sobre Margarita Maza, esposa de Benito Juárez

La presidenta indicó que “se darán más clases de historia” tras cuestionar a los estudiantes

Sheinbaum se sorprende con respuesta

Edomex podría tipificar la violencia digital, aprueban iniciativa para su discusión

La iniciativa plantea que las autoridades pueden ordenar a las plataformas digitales rastrear el contenido, eliminarlo y bloquear al o los usuarios vinculados

Edomex podría tipificar la violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Llena de flores rojas y

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

Capturan en Mexicali a “El Güero”, presunto integrante del Cártel de los Beltrán Leyva

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

P!nk cancela conciertos en CDMX: guía para solicitar el reembolso de boletos

Emiliano Aguilar provoca a Gustavo Adolfo Infante tras caso Carmen Salinas: " Estás metidito en esos rituales, ¿verdad?"

DEPORTES

Clásico Mundial de Beisbol en

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”

Carlos Vela vuelve al LAFC como inversionista minoritario, según reportes

Tigres vs Monterrey: a qué hora y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 10 del Clausura 2026