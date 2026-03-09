Noche de trova con Fernando Delgadillo y Alejandro Filio: así fue su concierto en CDMX

Alejandro Filio y Fernando Delgadillo ofrecieron un concierto en conjunto el sábado 7 de marzo. Foto: Instagram/@jimenapt.

Decenas de fans y amantes de la trova se dieron cita el pasado sábado 7 de marzo en la Ciudad de México para el concierto en conjunto de los cantantes Alejandro Filio y Fernando Delgadillo.

El evento musical arrancó a las 21:30 horas, donde ambos artistas mexicanos salieron al escenario principal del salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

Se trató de canciones alternadas entre Delgadillo y Filio, ya que el concierto combinó las melodías de los dos trovadores.

Ambos cantantes agradecieron al público por estar presente en este evento en la capital del país.

Algunas de las canciones que se escucharon y el público cantó, así como forman parte de los éxitos de ambos artistas, fueron:

Carta a Francia

Julieta

Entre pairos y derivas

Hoy hace un buen día

La primera estrella de la tarde

Dicen

Red

Brazos de sol

Despierta

Ojos verdes

Pepe Treviño

El evento musical se llevó a cabo el pasado sábado 8 de marzo. Crédito: Instagram/_xwashere.

Nuevamente Alejandro Filio y Fernando Delgadillo vuelven a CDMX

Ambos trovadores volvieron a presentarse nuevamente en este recinto de la Ciudad de México. La última ocasión en la que ambos artistas pisaron el salón de espectáculos La Maraka fue en junio de 2025.

Fue el sábado 21 de junio de 2025 cuando los dos cantantes llevaron a cabo un concierto en la capital del país, el cual registró un ‘lleno total’.

Desde junio de 2025, los cantantes no se presentaban en este recinto de la CDMX. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Un poco de la historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano nacido en la Ciudad de México en 1965. Inició su carrera musical en la década de los ochenta, destacando por su estilo de trova y composiciones poéticas.

En 1986 fundó el grupo “Mayo” junto a otros músicos, aunque pronto emprendió su camino como solista. Es reconocido por canciones como “Hoy ten miedo de mí” y “No me pidas ser tu amigo”, piezas que lo han convertido en referente de la canción de autor en México.

Fernando Delgadillo ha realizado presentaciones en importantes escenarios nacionales e internacionales. Crédito: Cuartoscuro.

Delgadillo ha realizado presentaciones en importantes escenarios nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria independiente. Su música abarca temas de amor, reflexión y crítica social, con una base fiel de seguidores.

Alejandro Filio

Alejandro Filio es un cantautor mexicano nacido en Ciudad de México en 1960. Su carrera musical comenzó en la década de los ochenta, consolidándose como una de las voces más representativas de la nueva trova en México.

Filio es conocido por la profundidad y sensibilidad de sus letras, así como por temas como “Buscándonos”, “En esta inmensidad” y “Definitivamente”.

La carrera musical de Alejandro Filio comenzó en los años ochentas. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Ha participado en festivales internacionales y compartido escenario con otros exponentes del género.

Su discografía incluye más de una docena de álbumes y numerosas colaboraciones. La obra de Filio aborda temas de amor, vida cotidiana y crítica social, manteniendo una fuerte conexión con su público a lo largo de los años.