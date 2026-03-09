México

Noche de trova con Fernando Delgadillo y Alejandro Filio: así fue su concierto en CDMX

“Carta a Francia” y “Ojos verdes”, fueron parte de las melodías que ambos cantantes interpretaron para el público

Guardar
Alejandro Filio y Fernando Delgadillo
Alejandro Filio y Fernando Delgadillo ofrecieron un concierto en conjunto el sábado 7 de marzo. Foto: Instagram/@jimenapt.

Decenas de fans y amantes de la trova se dieron cita el pasado sábado 7 de marzo en la Ciudad de México para el concierto en conjunto de los cantantes Alejandro Filio y Fernando Delgadillo.

El evento musical arrancó a las 21:30 horas, donde ambos artistas mexicanos salieron al escenario principal del salón de espectáculos La Maraka, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

Se trató de canciones alternadas entre Delgadillo y Filio, ya que el concierto combinó las melodías de los dos trovadores.

Ambos cantantes agradecieron al público por estar presente en este evento en la capital del país.

Algunas de las canciones que se escucharon y el público cantó, así como forman parte de los éxitos de ambos artistas, fueron:

  • Carta a Francia
  • Julieta
  • Entre pairos y derivas
  • Hoy hace un buen día
  • La primera estrella de la tarde
  • Dicen
  • Red
  • Brazos de sol
  • Despierta
  • Ojos verdes
  • Pepe Treviño

El evento musical se llevó a cabo el pasado sábado 8 de marzo. Crédito: Instagram/_xwashere.

Nuevamente Alejandro Filio y Fernando Delgadillo vuelven a CDMX

Ambos trovadores volvieron a presentarse nuevamente en este recinto de la Ciudad de México. La última ocasión en la que ambos artistas pisaron el salón de espectáculos La Maraka fue en junio de 2025.

Fue el sábado 21 de junio de 2025 cuando los dos cantantes llevaron a cabo un concierto en la capital del país, el cual registró un ‘lleno total’.

Desde junio de 2025, los
Desde junio de 2025, los cantantes no se presentaban en este recinto de la CDMX. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Un poco de la historia de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo es un cantautor mexicano nacido en la Ciudad de México en 1965. Inició su carrera musical en la década de los ochenta, destacando por su estilo de trova y composiciones poéticas.

En 1986 fundó el grupo “Mayo” junto a otros músicos, aunque pronto emprendió su camino como solista. Es reconocido por canciones como “Hoy ten miedo de mí” y “No me pidas ser tu amigo”, piezas que lo han convertido en referente de la canción de autor en México.

Fernando Delgadillo ha realizado presentaciones
Fernando Delgadillo ha realizado presentaciones en importantes escenarios nacionales e internacionales. Crédito: Cuartoscuro.

Delgadillo ha realizado presentaciones en importantes escenarios nacionales e internacionales, consolidando una trayectoria independiente. Su música abarca temas de amor, reflexión y crítica social, con una base fiel de seguidores.

Alejandro Filio

Alejandro Filio es un cantautor mexicano nacido en Ciudad de México en 1960. Su carrera musical comenzó en la década de los ochenta, consolidándose como una de las voces más representativas de la nueva trova en México.

Filio es conocido por la profundidad y sensibilidad de sus letras, así como por temas como “Buscándonos”, “En esta inmensidad” y “Definitivamente”.

La carrera musical de Alejandro
La carrera musical de Alejandro Filio comenzó en los años ochentas. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Ha participado en festivales internacionales y compartido escenario con otros exponentes del género.

Su discografía incluye más de una docena de álbumes y numerosas colaboraciones. La obra de Filio aborda temas de amor, vida cotidiana y crítica social, manteniendo una fuerte conexión con su público a lo largo de los años.

Temas Relacionados

CDMXConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos MéxicoTrovaMúsicaFernando DelgadilloAlejandro FilioLa Marakamexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Benny Ibarra aclara la verdad del supuesto reencuentro de Timbiriche para el Mundial: "Una canción"

La participación en el espectáculo ‘México Vibra’ genera confusión entre seguidores tras información divergente sobre la presencia de la emblemática banda pop

Benny Ibarra aclara la verdad

5 problemas de salud que puede generar la acumulación de grasa en el abdomen

El control del tamaño de la cintura ayuda a prevenir riesgos mayores relacionados con enfermedades cardíacas y metabólicas

5 problemas de salud que

¿Cómo estará el clima en Mérida?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 9 de marzo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Clima en Santiago Ixcuintla: cuál

Clima: las temperaturas que predominarán este 9 de marzo en Acapulco de Juárez

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado entre grupos criminales

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

Aseguran más de millón y medio de dólares en cocaína en la frontera

Un sujeto fue vinculado a proceso por prostituir mujeres en Puebla: el día de su captura fueron rescatadas dos colombianas

Detienen a tres sujetos que viajaban en dos camionetas con más de media tonelada de metanfetamina en Sonora

Ataque armado contra el Ejército en Navolato, Sinaloa, deja armas largas y camioneta edición limitada aseguradas

ENTRETENIMIENTO

Benny Ibarra aclara la verdad

Benny Ibarra aclara la verdad del supuesto reencuentro de Timbiriche para el Mundial: "Una canción"

Paulina Rubio y Colate deben miles de dólares a la tutora de su hijo, jueza fija fecha de audiencia definitoria

Qué artista rompería el récord de Shakira en el Zócalo de la CDMX, según la Inteligencia Artificial

Alfredo Adame recibió pago por su pelea contra Carlos Trejo y afirma no tener miedo al cazafantasmas: “Confío en mí”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 8 de marzo

DEPORTES

México noquea a Brasil en

México noquea a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y suma su segunda victoria

Así fue el golpe que Zague le dio al Capi Pérez por las burlas de su video íntimo en Rusia 2018

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”