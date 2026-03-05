t.A.T.u anuncia dos conciertos en México este 2026: esta será la doble fecha

t.A.T.u pisará nuevamente la CDMX para dos conciertos. Crédito @tatuofficialRUS/X.

De Rusia a México: t.A.T.u. volverá a pisar tierras aztecas para ofrecer un doble concierto en la capital del país para este 2026.

A través de sus redes sociales oficiales y del mismo recinto donde estará el dúo extranjero, se han anunciado las fechas de eventos musicales.

Será antes de que finalice el primer semestre de este año cuando Julia y Lena vuelvan a estar presentes en la Ciudad de México para cantar sus mejores éxitos y con los cuales son recordadas.

De igual manera, se dieron detalles como la hora de presentación de estas dos fechas de presentaciones musicales de t.A.T.u en la capital del país.

El evento musical con el grupo noventero se llevó a cabo en este recinto de la capital del país el pasado sábado 24 de mayo. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

Fecha y sede del doble concierto de t.A.T.u

Los detalles de las fechas y sedes de los dos conciertos de t.A.T.u. son los siguientes:

Jueves 7 y viernes 8 de mayo de este 2026 serán las dos fechas de conciertos de t.A.T.u.

Los dos eventos musicales se llevarán a cabo en la Ciudad de México.

Los conciertos se llevarán a cabo en estas dos fechas en La Maraka, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

Los conciertos de t.A.T.u serán el 7 y 8 de mayo de 2026. Foto: La Maraka.

Cabe destacar que t.A.T.u. se presentó en el mes de diciembre de 2025 en este mismo recinto de la capital del país, por lo que busca nuevamente repetir el éxito de dichas fechas de finales de año.

Breve historia de t.A.T.u, dueto que dará doble concierto en La Maraka, CDMX

El dúo ruso t.A.T.u. surgió en Moscú en 1999 y estuvo integrado por Lena Katina y Yulia Volkova. El proyecto fue creado por el productor Ivan Shapovalov, quien buscaba romper esquemas con una imagen controvertida y letras provocadoras.

El grupo alcanzó fama internacional en 2002 con el sencillo “All the Things She Said”, tema que encabezó listas en diversos países y generó polémica por el video, que mostraba a ambas integrantes como pareja, lo que atrajo la atención mundial.

El álbum debut, “200 km/h in the Wrong Lane”, fue un éxito de ventas en Europa, América y Asia, consolidando a t.A.T.u. como un fenómeno pop global.

El dúo ruso t.A.T.u. surgió en Moscú en 1999 y estuvo integrado por Lena Katina y Yulia Volkova. Crédito: Shutterstock.

Sus canciones, tanto en inglés como en ruso, abordaban temas de amor, rebeldía y libertad, y su imagen desafiante fue parte central de su estrategia mediática.

A lo largo de su carrera, t.A.T.u. participó en eventos destacados como el Festival de Eurovisión 2003, donde representaron a Rusia y obtuvieron el tercer lugar.

Publicaron varios discos, entre ellos “Dangerous and Moving” y “Lyudi Invalidy”, expandiendo su repertorio y su base de seguidores.

El dúo anunció su separación oficial en 2011, tras años de rumores y proyectos individuales de ambas integrantes.

A pesar del distanciamiento, t.A.T.u. sigue siendo recordado por su impacto en la cultura pop, la música y la representación de la diversidad sexual en la industria musical internacional. Su legado permanece vigente entre nuevas generaciones de seguidores.