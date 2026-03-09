México

Lula da Silva confirma que visita de Claudia Sheinbaum a Brasil podría realizarse en junio o julio de este año

La Presidencia brasileña informó que ambos gobiernos trabajan en definir la fecha exacta del encuentro

La reunión entre los presidentes
La reunión entre los presidentes de México y Brasil busca dar seguimiento a programas estratégicos y reforzar los lazos diplomáticos entre ambos países.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizará una visita oficial a Brasil este año luego de sostener una conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos acordaron reforzar la cooperación entre sus países en áreas estratégicas como desarrollo económico, educación, ciencia y energía.

La Presidencia de Brasil informó que la mandataria mexicana aceptó la invitación de Lula para viajar al país sudamericano, por lo que ambos gobiernos trabajarán en la definición de la fecha del encuentro, prevista tentativamente entre junio y julio de 2026.

La visita forma parte de los esfuerzos para fortalecer la relación entre las dos mayores economías de América Latina y ampliar su colaboración en distintos sectores.

Sheinbaum y Lula dialogan por teléfono sobre proyectos conjuntos

La presidenta mexicana dio a conocer la conversación a través de sus redes sociales, donde explicó que el diálogo tuvo como objetivo dar seguimiento a diversos proyectos de cooperación entre ambas naciones.

Claudia Sheinbaum sobre la llamada
Claudia Sheinbaum sobre la llamada con Lula da Silva.

En la llamada también participó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, quien ha encabezado parte de los esfuerzos diplomáticos para fortalecer el diálogo entre los dos países y ampliar la cooperación regional.

Brasil confirma visita oficial de Sheinbaum

Tras la conversación, el gobierno brasileño confirmó que Lula reiteró la invitación a la presidenta mexicana para realizar una visita oficial a Brasil, propuesta que fue aceptada por Sheinbaum.

De acuerdo con el comunicado divulgado por la Presidencia brasileña, ambos mandatarios acordaron definir en los próximos meses la fecha del encuentro, que podría realizarse a mediados de este año.

Traducción: Conversé por teléfono, este
Traducción: Conversé por teléfono, este lunes 9, con la presidenta de México, @Claudiashein, para tratar sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas entre nuestros países y sobre el avance de nuestra asociación bilateral, especialmente en el área de energía. Reiteré la invitación para que la presidenta Sheinbaum visite Brasil y sugerí la organización de un evento empresarial que reúna al sector privado de ambos países y explore nuevas oportunidades de negocios. La presidenta aceptó la invitación para la visita, que deberá ocurrir entre junio y julio de este año.

Durante la llamada también se planteó la posibilidad de organizar un evento empresarial que reúna a compañías del sector privado de México y Brasil, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de inversión y negocios.

Energía y comercio, prioridades en la relación bilateral

Uno de los temas centrales del diálogo fue el interés de ambos gobiernos en profundizar la relación económica entre los dos países, especialmente en sectores estratégicos como la energía.

Brasil y México tienen desde
Brasil y México tienen desde hace años una intensa relación en el área automotriz, regulada por un acuerdo de libre comercio que hasta ahora se limitaba al sector de vehículos de turismo. EFE/Alex Zepeda/Archivo

México y Brasil buscan ampliar su cooperación en áreas como innovación científica, desarrollo tecnológico, educación superior y proyectos energéticos, además de impulsar mayores oportunidades de intercambio comercial entre sus industrias.

El fortalecimiento de estos vínculos es visto por ambos gobiernos como una vía para consolidar la integración regional y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Reuniones y encuentros previos entre Sheinbaum y Lula

El acercamiento entre ambos líderes se ha fortalecido desde que Sheinbaum asumió la presidencia de México en octubre de 2024. A partir de entonces, los contactos diplomáticos entre las dos naciones se han intensificado.

En 2024, Brasil y México
En 2024, Brasil y México se destacaron como los principales destinos de la inversión extranjera directa. Foto: TRT Global

Entre los encuentros y contactos recientes destacan:

  • Abril de 2025: Sheinbaum y Lula se reunieron en Tegucigalpa durante la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde acordaron fortalecer la cooperación industrial y económica.
  • 2025: Lula extendió públicamente la invitación para que la presidenta mexicana realizara una visita oficial a Brasil.
  • Marzo de 2026: ambos mandatarios sostuvieron una conversación telefónica para dar seguimiento a proyectos conjuntos y avanzar en la organización del viaje de la mandataria mexicana.

Estos encuentros han servido para impulsar el diálogo político y ampliar la colaboración entre ambos gobiernos.

Brasil y México quedaron excluidos de la cumbre convocada por Donald Trump

El acercamiento entre México y Brasil ocurre en un contexto regional marcado por tensiones políticas y comerciales con Estados Unidos, gobernado por Donald Trump.

Donald Trump convocó una cumbre
Donald Trump convocó una cumbre internacional en la que México y Brasil quedaron excluidos. REUTERS/Kevin Lamarque

Recientemente, el mandatario estadounidense convocó en Miami a una cumbre de líderes latinoamericanos denominada “Escudo de las Américas”, a la que invitó a varios gobiernos de la región, pero dejó fuera a México, Brasil y Colombia.

Analistas consideran que el fortalecimiento del diálogo entre las principales economías latinoamericanas podría tener impacto en la dinámica política y económica del continente, particularmente en un momento en que varios países buscan ampliar la cooperación regional y diversificar sus alianzas internacionales.

