Lula da Silva anunció que impulsará la prohibición de casinos digitales en Brasil para frenar la adicción a las apuestas

Lula busca frenar la adicción a las apuestas online en Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

En el Día Internacional de la Mujer, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, anunció su intención de prohibir los casinos digitales para proteger a las familias del endeudamiento causado por la adicción al juego online. Durante un discurso transmitido desde Brasilia, el mandatario subrayó que la medida busca salvaguardar a la población de los riesgos económicos y sociales que representan las apuestas en línea.

El jefe de Estado advirtió sobre el impacto negativo que generan estas actividades en los hogares, en particular sobre las mujeres. “Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, declaró el presidente en un video publicado en sus redes sociales.

Esta intervención se produjo en el marco de una jornada dedicada a reflexionar sobre los derechos y la situación de las mujeres en Brasil.

Lula recordó que “los casinos están prohibidos en Brasil” y cuestionó la lógica de permitir que el juego online se infiltre en los hogares a través de dispositivos móviles. “No tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”.

El mandatario solicitó la colaboración de los tres poderes del Estado para abordar la problemática. “Trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”.

Lula sostuvo que la adicción a las apuestas online "es un drama que golpea a los hogares brasileños" (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las palabras del presidente reflejan la preocupación por la dimensión social de la adicción al juego y el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.

La legislación brasileña prohíbe desde hace décadas los casinos físicos, aunque la oferta digital ha prosperado en un vacío legal. Diversos medios reportaron que el Gobierno evalúa alternativas regulatorias, aunque la posición de Lula apunta a una restricción más severa que la simple regulación.

El discurso de Lula marca un giro en la política pública sobre apuestas y anticipa un escenario de discusión intensa entre sectores que reclaman mayor libertad económica y quienes priorizan la protección social.

Por su parte, Lula da Silva también sancionó este domingo una ley que establece la presunción absoluta de vulnerabilidad en casos de violación de menores de 14 años o de personas con enfermedades mentales que les impidan comprender el acto.

La normativa, promulgada en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, modifica el Código Penal brasileño para eliminar cualquier margen de interpretación judicial que permita atenuar la responsabilidad penal del agresor en estos casos.

Según el Gobierno de Brasil, la nueva ley determina que el consentimiento de la víctima no tiene validez jurídica cuando se trata de menores de 14 años o personas incapaces de ofrecer resistencia, independientemente de su historial previo o voluntad expresada.

La ley, que entra en vigor inmediatamente tras su sanción, dispone que no existe consentimiento legal en actos sexuales con menores de 14 años, por lo que argumentos como la existencia de una relación afectiva previa o la supuesta “experiencia sexual” de la víctima no podrán ser utilizados por la defensa para desestimar el carácter delictivo de la conducta.