SRE confirma que 7 mil mexicanos en Medio Oriente están a salvo tras escalada de conflicto

Canciller Juan Ramón de la Fuente sobre conflicto en Medio Oriente. (Captura de pantalla)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México confirmó este domingo 1 de marzo que alrededor de siete mil mexicanos permanecen a salvo en países de Medio Oriente tras la reciente escalada de violencia en la región.

La información fue dada a conocer por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien aseguró que hasta el momento no existe reporte de connacionales afectados por los bombardeos o incidentes derivados de la confrontación.

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SRE sostuvo una reunión con los responsables de las representaciones diplomáticas mexicanas en Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Palestina y Catar, países donde la situación permanece tensa.

En un mensaje oficial, el Canciller Juan Ramón de la Fuente confirma que todos los connacionales en Medio Oriente se encuentran bien y a salvo. Se han activado protocolos de evacuación y asistencia consular para garantizar su protección. (SRE)

Según detalló de la Fuente en un video compartido en redes sociales, el objetivo fue recibir un reporte directo sobre las condiciones que enfrentan los mexicanos residentes o de tránsito en esos territorios.

Podrían ser evacuados vía terrestre o marítima

Los datos oficiales indican que la mayoría de los cerca de 7 mil connacionales se encuentran en calidad de turistas. El canciller afirmó: “Todas y todos ellos se encuentran bien. No hay un solo reporte de alguno que haya sufrido alguna agresión a su integridad física”.

Agregó que las embajadas mexicanas están en contacto permanente y listas para brindar protección y asistencia consular, con protocolos de evacuación activados y alternativas terrestres o marítimas ante el cierre de espacios aéreos en la región.

El funcionario reconoció el ambiente de incertidumbre generado por el conflicto y subrayó que la prioridad es salvaguardar la integridad de los mexicanos. “La mayoría de los espacios aéreos están cerrados, por lo cual es difícil que en estos momentos puedan retornar por vía aérea, pero se han activado protocolos de evacuación que están considerando la vía terrestre y marítima, siempre en condiciones de seguridad”.

Durante su mensaje, Juan Ramón de la Fuente expuso un tono pausado y enfatizó la prioridad del gobierno federal: “Nuestras embajadas están activas, están trabajando y están pendientes de lo que es su principal prioridad: la seguridad de nuestras y nuestros connacionales”.

Además, precisó que la instrucción de monitorear la situación se emitió desde el día anterior por la presidenta Sheinbaum, con la indicación de dar “seguimiento permanente en las condiciones en las que están nuestras y nuestros connacionales en la región”.

México hace llamado a la paz

En paralelo a la actualización sobre los connacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró la postura histórica de México en favor de la paz y la solución pacífica de las controversias.

Durante una gira de trabajo en Baja California Sur, la mandataria expresó su preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y defendió los principios constitucionales de política exterior: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación internacional.

“México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia”, afirmó Sheinbaum. La presidenta enfatizó que estos principios no se modifican ante coyunturas internacionales complejas y que el país abogará permanentemente por evitar una mayor escalada en la región.

Claudia Sheinbaum aboga por la paz y el diálogo en conflicto en Medio Oriente. Crédito: Presidencia

Un día antes, durante una visita a Culiacán, Sinaloa, Sheinbaum fue cuestionada sobre la tensión internacional y respondió de forma directa: “Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”.

La presidenta también reiteró la defensa de valores como la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

En la misma línea, la SRE emitió un comunicado en el que manifestó su “profunda preocupación” por el conflicto y llamó a todas las partes a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza. El documento, difundido en redes sociales, advirtió sobre el riesgo de consecuencias humanitarias graves y afectaciones a la estabilidad internacional si persiste la confrontación.

Escalada bélica y situación en la región

La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra instalaciones estratégicas en Irán desató una serie de respuestas con misiles balísticos y drones lanzados por el gobierno iraní hacia territorio israelí y posiciones estadounidenses en la zona. Más de 200 personas han perdido la vida y cientos resultaron heridas, principalmente en Irán.

El aumento de las hostilidades ha provocado la activación de medidas de emergencia en distintas ciudades. En Jerusalén se reportaron alarmas antiaéreas y el cierre temporal del espacio aéreo, mientras que en Dubái se registró un incendio en un hotel de lujo atribuido a un ataque. Además, medios locales en Irán informaron sobre múltiples explosiones en la capital, afectaciones a servicios de telecomunicaciones y densas columnas de humo tras los bombardeos.