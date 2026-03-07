“Hay que erradicarlos o se va a volver peor”: Trump insistió en encargarse de acabar con los cárteles de droga en México

U.S. President Donald Trump speaks at the "Shield of the Americas" Summit in Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos Donald Trump abordó diversas problemáticas y resoluciones de su gestión durante la cumbre Escudo de las Américas y dijo la región ha crecido en criminalidad durante años. Específicamente se refirió a los cárteles mexicanos como la mayor problemática actual.

“En esta parte del hemisferio la problemática son los cárteles (de drogas), todo esto viene de México. No puedo decir mucho, hablé con la Presidenta, es una mujer incleíble, tiene una voz increíble, yo le digo ‘le ayudo con los cárteles’ y me dice ‘No, por favor presidente, no”, pero hay que erradicarlos", expuso Trump.

Señaló que la problemática de drogas en Estados Unidos está diminuyendo, por lo que hay que seguir la estrategia de combatirlos.

“Hay que erradicarlos, tenemos que noqueralos porque si no se va a volver peor, no podemos aceptar eso. Están muy cerca de nosotros, muy cerca de ustedes. Pero todo se resume a México, de la misma manera nosotros somos los encargados de que este tipo de bandas sean desarticuladas. Por eso hemos reducido un 60% el ingreso de fentanilo en nuestras fronteras”, detalló.

Donald Trump posa junto a presidentes de países de la región durante la cumbre "Shield of the Americas Doral 2026", un evento que busca fortalecer la cooperación hemisférica.

“Hay quien cree que puede negociar con ellos pero yo no o creo, hay que erradicarlos, son un càncer que se esparce y contamina”, acotó.

Estados Unidos ha desatendido la región durante años debido a gestiones de presidentes anteriores. En su intervención, subrayó la relevancia de la cooperación regional y mencionó que todas las naciones presentes comparten objetivos prioritarios. Destacó la conformación de un escudo común para fortalecer la seguridad y el desarrollo en el hemisferio, así como la necesidad de robustecer los lazos diplomáticos entre los países participantes.

El presidente estadounidense equiparó el combate a los cárteles en América Latina con la ofensiva contra ISIS en Medio Oriente, asegurando que su país está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su seguridad nacional. Mencionó, además, el operativo militar que culminó con la salida del poder del narcodictador Nicolás Maduro en Venezuela, destacando la rapidez y eficiencia de la acción sin bajas estadounidenses. Además, afirmó que mantiene una relación estrecha con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y que el país sudamericano atraviesa un periodo de bonanza económica.

Donald Trump, sentado en un escritorio con el Sello Presidencial, participa en una ceremonia oficial con varios líderes y funcionarios gubernamentales, incluido Javier Milei, de pie detrás de él, con banderas nacionales de fondo. (Captura de video)

En relación a Cuba, Trump sostuvo que enfrenta una grave crisis por la falta de recursos y criticó al régimen, aunque anticipó posibles avances en las negociaciones bilaterales. También resaltó la cooperación militar con Israel contra Irán y condenó la influencia de los cárteles en América Latina, responsabilizando a ciertos líderes regionales por permitir su expansión. Finalmente, mencionó las dificultades en las gestiones de paz entre Rusia y Ucrania, y concluyó su intervención acompañado por el secretario de Estado y el jefe del Pentágono.

En ese contexto, el mandatario aseguró que los países participantes están conformando un escudo común para promover las prioridades compartidas en el hemisferio, fortaleciendo los lazos diplomáticos y la colaboración en materia de seguridad y desarrollo.

El presidente norteamericano sostuvo que, de la misma forma que su país redobló esfuerzos para combatir a ISIS en Medio Oriente, “tenemos que hacer lo mismo para erradicar los cárteles” en nuestro hemisferio: “Estados Unidos va a ser lo que sea necesario para proteger nuestra seguridad nacional”.

U.S. President Donald Trump poses for a family photo with particiapns during the "Shield of the Americas" Summit in Miami, Florida, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Trump también advirtió que su adminsitración “no tolerará la falta de ley en el hemisferio”.

México no fue invitado a la cumbre “Escudo de las Américas”

La lista de invitados es larga, pero hay un nombre que brilla por su ausencia: México. El país con quien Estados Unidos comparte más de tres mil kilómetros de frontera, el mayor socio comercial del bloque T-MEC y el vecino más cercano no recibió invitación.

La cumbre no fue diseñada para reunir a los países más importantes de la región, sino a los más afines ideológicamente a la Casa Blanca. El perfil de los invitados lo deja claro: Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa. Gobiernos que han abrazado públicamente la agenda de Trump, que han cooperado en deportaciones y que han tomado distancia explícita de China. Claudia Sheinbaum no encaja en ese molde. México ha mantenido una política exterior de no alineamiento, se ha negado a adoptar una postura hostil frente a Beijing y ha resistido presiones para militarizar del todo la frontera sur.

Qué es la alianza Escudo de las Américas

Donald Trump anunció este sábado en Miami la creación de Escudo de las Américas, una alianza geopolítica integrada por doce mandatarios de la región que apuntará contra el narcoterrorismo y la ofensiva comercial de China.

La reunión inaugural tendrá como escenario el hotel Trump Doral, que anoche ya parecía una fortaleza blindada, y se aguarda que el líder republicano describa a sus socios del Escudo de las Américas la estrategia conjunta de Estados Unidos e Israel para terminar con las profundas relaciones entre los carteles de la droga y el régimen chiíta de Irán.

Javier Milei -Argentina-, Rodrigo Paz -Bolivia-, José Antonio Kast -Chile-, Rodrigo Chaves -Costa Rica-, Luis Abinader -República Dominicana-, Daniel Noboa -Ecuador-, Nayib Bukele -El Salvador-, Tito Asfura -Honduras-, Mohamed Irfaan Alí -Guyana-, José Mulino -Panamá-, Santiago Peña -Paraguay- y Kamla Persad-Bissessar-Trinidad y Tobago son los socios fundadores de la iniciativa Escudo de las Américas.