Sheinbaum responde a Trump sobre incursión del Ejército de EEUU en México: “Orgullosamente seguimos diciendo no”

El presidente estadounidense lanzó una coalición militar de 17 países en Miami sin incluir a México, Colombia ni Venezuela, y calificó al país como “epicentro” de la violencia de los cárteles

Estados Unidos puede ayudar deteniendo
Estados Unidos puede ayudar deteniendo el tráfico de armas ilegales hacia México", declaró la presidenta

Este lunes, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre una serie de declaraciones que Donald Trump realizó el fin de semana en torno a México, entre ellas calificar al país como el “epicentro” de la violencia de los cárteles y hacer comentarios despectivos durante el evento, incluyendo referencias burlescas al idioma español y a la propia mandataria. Los reporteros también le preguntaron si su gobierno fijaría una postura formal ante dichas declaraciones.

Sheinbaum respondió que México mantiene cooperación con Estados Unidos en inteligencia y seguridad, pero que las operaciones dentro del territorio nacional corresponden exclusivamente a las instituciones mexicanas: Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, policías estatales y fiscalías. Sobre la propuesta de permitir al Ejército estadounidense operar en México, fue directa.

Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, declaró.

El “Escudo de las Américas” y la ausencia de los países más afectados

El contexto de la pregunta es la cumbre que Trump presidió el sábado en Doral, Miami, donde lanzó la coalición militar denominada “Escudo de las Américas. La alianza reúne a representantes de 17 países —12 identificados públicamente— y establece, según la proclama firmada por Trump, que Estados Unidos entrenará y movilizará ejércitos de naciones socias para desmantelar a los cárteles. El documento también llama a contener “influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental”.

Llamó la atención que el encuentro excluyó a México, Colombia y Venezuela, tres de los países que más han enfrentado el problema del narcotráfico en las últimas décadas. Tampoco fue convocada ninguna mujer mandataria al evento.

Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.).

Sheinbaum pone el foco en el tráfico de armas y el consumo de drogas en EU

Durante la mañanera, la presidenta señaló dos puntos que, a su juicio, dependen de acciones del lado estadounidense. El primero: el tráfico ilegal de armas. Citó datos del propio Departamento de Justicia de Estados Unidos para señalar que al menos el 75% del armamento que utilizan los grupos delincuenciales en México proviene de ese país.

El segundo punto fue el consumo de drogas en Estados Unidos. Sheinbaum indicó que el flujo de fentanilo que cruza de México hacia el norte se ha reducido a la mitad, pero sostuvo que la demanda interna estadounidense sigue siendo un factor determinante en el problema.

Hay una parte muy importante que hay que trabajar, que es la disminución del uso de las drogas en Estados Unidos”, planteó.

