Previo a visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas, Ricardo Monreal se reúne con su hermano menor el “rebelde con causa”

El presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados afirmó que “Todo bien” con Saúl Monreal, luego de la polémica que dejó un video compartido en sus redes sociales sobre las elecciones en 2027

Por Jaqueline Viedma

Ricardo y Saúl Monreal se reunieron luego de la polémica sobre elección a la gubernatura de Zacatecas en 2027. (Foto: @RicardoMonrealA)

Tal como lo prometió el diputado Ricardo Monreal, la reunión con su hermano menor, Saúl Monreal se dio más pronto de lo esperado, según lo compartido por el morenista en su cuenta oficial de X la tarde de este viernes 5 de septiembre de 2025, “antes del informe de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en Zacatecas, conversamos mi hermano Saúl y yo”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados finalizó el mensaje advirtiendo lo siguiente: “Todo bien, continuamos en el proceso de transformación que vive el país. ¡Viva México!”.

La publicación ha generado distintos mensajes, sobre todo por el poder que eluden a los Monreal dentro de Zacatecas, entre los más destacados, están:

“Los Monreal se creen los dueños de Zacatecas”.

Zacatecas es el melate de los Monreal, se sacaron la lotería sin haber comprado boleto”.

“¿Ya se inventaron algo para que si pueda ser gobernador? . Patanes”.

“El hermano rebelde con causa. Causa que no procede … ser gobernador después de su hermano. ¿Pos éste? No, al nepotismo descarado”.

Esto dijo Saúl Monreal sobre sus aspiraciones para gobernar Zacatecas

Cabe destacar que la polémica se generó luego de un video compartido por Saúl Monreal, donde acusó que “hay un grupo que manipula y engaña a mi propio hermano (David Monreal)… y es el que más daño le hace a Zacatecas”.

Además, haciendo a un lado la ley antinepotismo aprobada e implementada por Morena, el senador comentó: “No me entristece que se pueda ver limitada mi aspiración, lo que me duele es que se orquesten campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento. No me tiro al suelo para que me levanten, pero creo que nadie merece que perversa y deliberadamente le quieran pisotear sus sueños”.

Luisa María Alcalde también descartó a Saúl Monreal para ser candidato por Morena en Zacatecas.

En la grabación y sin mencionar nombres, Saúl Monreal comentó: “existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado, es al grupo que manipula que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano, es el que más daño le ha hecho a Zacatecas y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento”.

Claudia Sheinbaum rechaza la postulación de Saúl Monreal para competir por Zacatecas en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que “no entraría en debate” ante la reciente controversia sobre las intenciones del senador Saúl Monreal, miembro de la bancada del Morena, de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas en 2027 a través de otras vías, como el Partido del Trabajo (PT) o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo... por eso envié la iniciativa (contra el nepotismo) y por eso se aprobó la iniciativa... Morena decidió que eso fuera desde el 2027. Entonces esa es la regla”, externó la mandataria.

