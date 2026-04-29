ASF advierte sobre intermediarios o gestores externos para procesos de fiscalización y exhorta a reportar estas situaciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un llamado dirigido a las entidades fiscalizadas para reforzar el uso exclusivo de canales institucionales en los procesos de fiscalización, ante la posible presencia de intermediarios o gestores externos que buscan influir o intervenir de manera indebida.

En un comunicado oficial, la ASF subrayó que toda comunicación, gestión o notificación vinculada con sus funciones debe realizarse únicamente a través de funcionarios designados formalmente como enlaces institucionales, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y trazabilidad de cada proceso.

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ASF aclara que no tiene relación con intermediarios externos

La ASF fue enfática al señalar que no mantiene ningún tipo de vínculo con despachos particulares, consultores, asesores privados o terceros que se presenten como representantes de entes auditados, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

En este sentido, advirtió que cualquier intento de comunicación o gestión por parte de personas sin carácter oficial no será reconocido y podría derivar en sanciones conforme a la normativa aplicable.

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Llamado a reportar y evitar gestores no acreditados

Como parte de las medidas preventivas, la ASF exhortó a titulares y enlaces institucionales a:

Reportar de inmediato cualquier acercamiento de personas o despachos que se ostenten como gestores ante la ASF.

Verificar que toda comunicación provenga exclusivamente de canales oficiales.

Abstenerse de compartir información, documentación o recursos con intermediarios no acreditados.

Asimismo, el órgano fiscalizador destacó que cuenta con políticas de integridad y controles internos para prevenir, detectar y sancionar conductas irregulares dentro de los procesos de fiscalización.

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Canales de denuncia ante posibles irregularidades

La Auditoría Superior de la Federación informó que cualquier acto de presión o presunta vinculación indebida puede ser denunciado a través de su sitio web oficial o mediante WhatsApp al número 55 9919 0553, habilitado para recibir reportes ciudadanos.

El organismo reiteró que la fiscalización superior es una tarea compartida, que requiere del compromiso de servidores públicos y del respeto a los procedimientos institucionales para fortalecer la rendición de cuentas en México.

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Con este posicionamiento, la ASF busca cerrar el paso a prácticas irregulares y reforzar la confianza en los procesos de auditoría, bajo el principio de que “un México sin corrupción es posible”.