México

ASF advierte sobre intermediarios o gestores externos para procesos de fiscalización y exhorta a reportar estas situaciones

En un comunicado, el organismo subrayó que toda comunicación vinculada con sus funciones debe realizarse únicamente a través de canales institucionales

Guardar
Imagen DI3LHOTSBRCAHEOZDAB5JPSZZI

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un llamado dirigido a las entidades fiscalizadas para reforzar el uso exclusivo de canales institucionales en los procesos de fiscalización, ante la posible presencia de intermediarios o gestores externos que buscan influir o intervenir de manera indebida.

En un comunicado oficial, la ASF subrayó que toda comunicación, gestión o notificación vinculada con sus funciones debe realizarse únicamente a través de funcionarios designados formalmente como enlaces institucionales, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y trazabilidad de cada proceso.

PUBLICIDAD

ASF aclara que no tiene relación con intermediarios externos

La ASF fue enfática al señalar que no mantiene ningún tipo de vínculo con despachos particulares, consultores, asesores privados o terceros que se presenten como representantes de entes auditados, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.

En este sentido, advirtió que cualquier intento de comunicación o gestión por parte de personas sin carácter oficial no será reconocido y podría derivar en sanciones conforme a la normativa aplicable.

PUBLICIDAD

Llamado a reportar y evitar gestores no acreditados

Como parte de las medidas preventivas, la ASF exhortó a titulares y enlaces institucionales a:

  • Reportar de inmediato cualquier acercamiento de personas o despachos que se ostenten como gestores ante la ASF.
  • Verificar que toda comunicación provenga exclusivamente de canales oficiales.
  • Abstenerse de compartir información, documentación o recursos con intermediarios no acreditados.

Asimismo, el órgano fiscalizador destacó que cuenta con políticas de integridad y controles internos para prevenir, detectar y sancionar conductas irregulares dentro de los procesos de fiscalización.

Canales de denuncia ante posibles irregularidades

La Auditoría Superior de la Federación informó que cualquier acto de presión o presunta vinculación indebida puede ser denunciado a través de su sitio web oficial o mediante WhatsApp al número 55 9919 0553, habilitado para recibir reportes ciudadanos.

El organismo reiteró que la fiscalización superior es una tarea compartida, que requiere del compromiso de servidores públicos y del respeto a los procedimientos institucionales para fortalecer la rendición de cuentas en México.

Con este posicionamiento, la ASF busca cerrar el paso a prácticas irregulares y reforzar la confianza en los procesos de auditoría, bajo el principio de que “un México sin corrupción es posible”.

Temas Relacionados

ASFAuditoría Superior de la FederaciónFiscalizaciónCorrupciónPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mientras evade al Senado, Maru Campos califica de “logro” el operativo en el que participaron agentes de la CIA

La gobernadora Maru Campos defendió en un foro empresarial su estrategia de seguridad y celebró el desmantelamiento de un narcolaboratorio

Mientras evade al Senado, Maru Campos califica de “logro” el operativo en el que participaron agentes de la CIA

Un juez admitió la demanda de Profeco contra Whirlpool: 112 familias mexicanas acusan que la empresa no cumplió con sus garantías

La acción legal obedece al incumplimiento de ofertas, no entrega de productos o cancelación unilateral de compras en línea los años 2022, 2023 y 2024

Un juez admitió la demanda de Profeco contra Whirlpool: 112 familias mexicanas acusan que la empresa no cumplió con sus garantías

Siete arrestados tras operativo contra red de huachicol vinculada al CJNG en Edomex e Hidalgo

La operación, coordinada entre fuerzas federales y estatales, permitió el aseguramiento de drogas, armas, vehículos y equipo especializado

Siete arrestados tras operativo contra red de huachicol vinculada al CJNG en Edomex e Hidalgo

Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

César Alejandro “N” es identificado como el responsable del lavado de dinero y adquisición de bienes para el cártel

Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

Aumentan quejas en Quintana Roo por actos anticipados de campaña

Las elecciones en 2027 serán las más grandes de México

Aumentan quejas en Quintana Roo por actos anticipados de campaña
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

Trasladan al penal de Puente Grande a “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero” del CJNG

Aseguran más de 60 paquetes de cocaína que transportaban oculta en los paneles de un tráiler en Colima

El liderazgo del CJNG bajo presión: quién estaría en la mira de las autoridades tras la captura de “El Jardinero”

Abogados de Fernando Farías afirman que contralmirante avisó por WhatsApp a mandos de Marina sobre huachicol fiscal

Cateo en Culiacán deja tres detenidos ligados a “Los Mayos”: les aseguran armas, vehículos y droga

ENTRETENIMIENTO

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

El Festival Arre regresa a CDMX: sede, fecha y lo que se sabe sobre la cuarta edición

Croquetas de avena y garbanzo: proteína vegetal, fibra y sabor en cada bocado

Met Gala 2026: fecha, invitados, tema y dónde ver en México la transmisión EN VIVO

¿Lloverá durante el concierto de 31 Minutos en el Zócalo? Reportan condiciones meteorológicas para este jueves 30 de abril

Mario Bautista CONFIRMA espectáculo GRATIS con Aarón Mercury tras función del Supernova Génesis 2026

DEPORTES

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Isaac del Toro se perderá en el Giro 2026, de acuerdo con UAE Team Emirates

Canelo Álvarez revela por qué no quiere seguir ligado al boxeo cuando se retire: “Hay demasiado cochinero”

¿Sabías que los caballos pueden oler el miedo de los humanos? Esto revela un nuevo estudio compartido por National Geographic

Toluca vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Nottingham Forest vs Aston Villa: cuándo y dónde ver las semifinales de ida de la UEFA Europa League desde México