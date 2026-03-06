Los Mascabrothers aclaran controversia con Eugenio Derbez tras acusaciones de Fredy Ortega por plagios

Freddy y Germán Ortega, Los Mascabrothers, aclararon su polémica con Eugenio Derbez (Archivo)

Freddy Ortega puso fin a la polémica que involucra a Eugenio Derbez, pese a los señalamientos que hizo recientemente el comediante por el plagio de ideas para la creación de uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana, La Familia P. Luche, el escritor pidió enfocarse en su reciente lanzamiento literario de su autoría Sueños de un pseudo actor.

En un evento de prensa, donde estuvo Infobae México, Freddy y Germán Ortega se defendieron de la controversia que revivió por las declaraciones de uno de los Mascabrothers. El comediante dejó en claro que es un tema del pasado y aunque lo revivió para el anecdotario de su libro autobiográfico, insistió que es un tema cerrado con el mismo Eugenio.

“Hubo un pódcast al que fui y sacaron una nota que yo lo hablé con él y le dije: ‘Oye, no, esto no, no está padre’. Yo platiqué en mi libro todas las cosas por las que pasé y no quisiera, darle bola a algo que se vuelve totalmente amarillista”, sentenció.

Freddy y Germán Ortega piden olvidar el disgusto que pasaron con Eugenio Derbez

Freddy Ortega de Los Mascabrothers aclaró los señalamientos que hizo sobre el trabajo de Eugenio Derbez por el robo de ideas, pidió olvidar la controversia y enfocarse en su reciente libro (Luz Coello/ Infobae)

Con un tono molesto, Freddy Ortega despejó dudas sobre los motivos que lo llevaron a reavivar la controversia del robo de ideas, y argumentó que fueron episodios de su vida que enfrentó y que tienen veracidad, por lo que defendió su derecho de contar su versión de tales incidentes en la comedia mexicana. Sin embargo, exigió que se hable de su trabajo escrito con su publicación autobiográfica:

“Lo están haciendo muy grande … Trabajé mucho por ese libro, trabajé mucho por hacer humor como para que ahora se diga: ‘Ah, hizo un libro Freddy señalando a alguien’... Es mi vida, maestro“, sentenció ante las cámaras.

A la par, su hermano intervino para defender su legado en la comedia mexicana “aparte, se arregló y se habló” sobre sus diferencias con el trabajo de Derbez. Y lo que más destacó es el tiempo que ya trascurrió desde el inicio de la controversia.

Los Mascabrothers asumieron la responsabilidad de los señalamientos contra el trabajo de Eugenio Derbez, pero a la par pidieron olvidar la controversia y enfocarse en su trabajo actual, como el reciente libro de Freddy (Luz Coello/ Infobae)

“No pasa nada. Somos tan caballeros y tan respetuosos que... Mira, yo con mi hermano me he peleado muy grueso, pero de a de veras. Y míranos juntos. Entonces, no revivan algo que está contando una historia, ya pasaron más de veintitantos años de eso que cuenta mi hermano. Ya pasó“.

¿Por qué empezó la pelea de los Mascabrothers con Eugenio Derbez?

La disputa sobre la autoría de elementos reconocidos en La Familia P.Luche cobró nueva fuerza después de que Freddy Ortega, comediante integrante de Los Mascabrothers, sugirió que algunos componentes distintivos de ese programa de Eugenio Derbez ya habían estado presentes en creaciones previas del dúo. La afirmación reavivó un debate persistente sobre el reconocimiento de ideas originales y la apropiación de conceptos dentro de la televisión mexicana.

La polémica resurgió cuando Ortega, durante una entrevista con el podcaster Nayo Escobar, relató que elementos visuales y conceptuales similares a los de la serie de Derbez se originaron en sketches de Diversión desconocida, un programa desarrollado por Los Mascabrothers. Ortega recordó: “Cuando hicimos ‘Diversión desconocida’, nos dijeron: ‘si ustedes llegan a 20 puntos, se quedan al aire, si no, se van’. Entramos al aire con 17 puntos y bajamos a 12. Nadie nos conocía, todo era colores estridentes que después alguien más lo ocupó, cuadros chuecos, teníamos un sketch que se llamaba ‘El imperio contra Taca’, (…) todos llevaban peluches, y los colores de los cuadros chuecos”.

Según el comediante, el uso de escenografía colorida y peluches, además de detalles como “cuadros chuecos”, fueron rasgos empleados en los sketches de su programa, que posteriormente habrían reaparecido en otros proyectos de la televisión nacional.