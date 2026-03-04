Freddy Ortega, de Los Mascabrothers, insinúa que Eugenio Derbez le robó la idea de La Familia P. Luche

El comediante destaca que muchos conceptos visuales y temáticos de sus programas se replicaron en otros éxitos de la televisión mexicana

En medio de una discusión pública que divide opiniones sobre la autoría de algunos de los personajes y programas más reconocidos de la televisión mexicana, Freddy Ortega, comediante y escritor, reavivó la controversia al insinuar que Eugenio Derbez habría tomado elementos creativos de proyectos desarrollados por los Mascabrothers, lo que pone nuevamente en primer plano el debate sobre el reconocimiento colectivo en la industria del entretenimiento.

El señalamiento más reciente se produjo durante una entrevista de Ortega con el podcaster Nayo Escobar, en la que argumentó que varios aspectos visuales y conceptuales de “La Familia P.Luche”, uno de los programas más exitosos de Derbez, se originaron en sketches presentados previamente por los Mascabrothers en el programa “Diversión desconocida”.

Ortega relató: “Cuando hicimos ‘Diversión desconocida’, nos dijeron: ‘si ustedes llegan a 20 puntos, se quedan al aire, si no, se van’. Entramos al aire con 17 puntos y bajamos a 12. Nadie nos conocía, todo era colores estridentes que después alguien más lo ocupó, cuadros chuecos, teníamos un sketch que se llamaba ‘El imperio contra Taca’, (…) todos llevaban peluches, y los colores de los cuadros chuecos”.

Freddy Ortega reaviva la controversia por la autoría de personajes televisivos y cuestiona la originalidad de Eugenio Derbez (Foto: Cuartoscuro)

Añadió que, tras la cancelación de su programa, vio elementos de sus creaciones replicados en otros espacios televisivos:

“Pero mucha gente los vio en otra parte después, entonces qué te digo”, planteó Ortega, sugiriendo así que su trabajo sirvió de inspiración para otros proyectos, aunque no vinculó de forma directa a Derbez en esas reproducciones.

El comediante también señaló la similitud entre el personaje de ‘El Lonje Moco’ y algunas ideas de su autoría.

La controversia no se limita a la obra de los Mascabrothers. Ortega detalló que su propuesta “Relatos Macabrones”, centrada en contar historias de terror en formato de monólogo, fue desestimada por Televisa bajo el argumento de que “no da para mucho”.

Ortega afirma que propuestas como ‘Relatos Macabrones’ fueron desestimadas por Televisa y más tarde adoptadas por otros formatos

Sin embargo, observa que una fórmula parecida fue adoptada en otros programas: “Tomó la fórmula de ‘Relatos Macabrones’, pero no pasó nada y en el nuestro pues hicimos nueve temporadas”, explicó.

La controversia sobre la autoría en la carrera de Eugenio Derbez

Sobre el trasfondo de esta percepción se pronunció la periodista Inés Moreno, quien explicó conocer versiones de colaboradores que sostienen que Ortega y su hermano, Germán, mantienen una relación distante con Derbez.

“Freddy Ortega insinúa que Derbez les robó varias ideas, entre ellas las de ‘La Familia P.Luche’”, precisó Moreno. Sostuvo también que “no es la primera persona que dice que se piratea algunas ideas o cosas de creatividad de otras personas”.

La periodista Inés Moreno señala que no es la primera vez que Eugenio Derbez enfrenta acusaciones de apropiarse de ideas ajenas (Crédito: (X/@EugenioDerbez)

La periodista matizó que existen profesionales que han trabajado con Derbez y dan cuenta positiva de su trato laboral, mientras que algunos escritores sugieren que “sí, sí se vuela las ideas y las pone como propias”.

Un aspecto destacado recientemente es la versión que circuló a finales de 2023 acerca del papel central de Gus Rodríguez en los éxitos televisivos de Eugenio Derbez.