Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Imelda Garza Tuñón enfrenta una posible condena de hasta seis años de prisión por declaraciones contra José Manuel Figueroa. (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

La disputa legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Garza Tuñón podría resultar en una condena de hasta seis años de prisión para la viuda de Julián Figueroa.

La raíz del conflicto reside en las declaraciones de la joven actriz, quien en febrero de 2026 denunció públicamente a su excuñado por abuso sexual contra Julián Figueroa cuando este era menor de eda.

El audio que fue difundido, y posteriormente eliminado, durante una transmisión en el canal de Gustavo Adolfo Infante en YouTube, generó una acción legal emprendida por el cantante, quien no solo busca reparación moral, sino también el resguardo del legado familiar y la integridad de su sobrino menor.

José Manuel Figueroa presentó una demanda civil y penal argumentando daño moral y pérdidas económicas tras las acusaciones públicas. @josemanfigueroa

José Manuel Figueroa reclama pérdidas económicas y daño moral en la denuncia contra Imelda Tuñón

El abogado Roberto Gallardo, defensa de José Manuel Figueroa, explicó en De primera mano que la denuncia es de carácter civil y penal, por violencia familiar debido al parentesco consanguíneo por afinidad, así como por violencia mediática, debido al impacto emocional y financiero causado por las declaraciones de Tuñón.

El intérprete de regional mexicano alega que perdió varios contratos profesionales tras los señalamientos públicos y exige que se reconozca el daño recibido. En caso de que las instancias judiciales dictaminen en contra de Tuñón, la pena podría ir de uno a seis años de prisión, además de la obligación de pagar una indemnización.

Cabe recordar que la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y amplía el alcance al ámbito penal por presunta violencia familiar y mediática.

El abogado Roberto Gallardo fundamenta la denuncia en violencia familiar por parentesco y el impacto mediático de los señalamientos. (Fotos: Cuartoscuro // IG: imetunon)

La atención en el menor: José Julián y la ampliación de los procesos legales

El procedimiento judicial ha adquirido una dimensión adicional, dado que, según informó Flor Rubio en Venga la Alegría, Figueroa solicitó también investigar posibles daños hacia su sobrino José Julián, hijo de la denunciante y de Julián Figueroa, actualmente bajo la custodia de su madre desde marzo de 2025.

La periodista sostuvo que en el expediente presentado ante la Fiscalía “se solicita también que se investiguen las afectaciones que tenga el niño, porque en este momento el interés de José Manuel también es salvaguardar la integridad de su sobrino, la estabilidad de su sobrino”.

La denuncia por daño moral, radicada el 12 de febrero de 2026 en el Juzgado 15 de lo Civil, tiene como objetivo frenar la reproducción de señalamientos en redes sociales y medios que, según Figueroa, han manchado el recuerdo de Julián Figueroa y afectado a toda la familia.

La defensa legal de Figueroa considera la opción de llegar a un acuerdo conciliatorio si la demandada así lo solicita ante el juzgado. @josemanfigueroa

Además, Figueroa reafirmó públicamente que está decidido a “llegar hasta las últimas consecuencias a fin de defender su legado y honor”, aunque la defensa legal, encabezada por Gallardo, admitió la posibilidad de buscar un acuerdo conciliatorio siempre que Tuñón lo solicite.

“Siempre se debe velar por un acuerdo, por una conciliación, entonces, siempre hay apertura y si será en su momento la víctima, quien debe decidir; del otro lado no hemos tenido contacto”, puntualizó.