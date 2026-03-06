Harfuch revela que aún hay detenciones pendientes sobre Rancho Izaguirre, Sheinbaum reitera diálogo con colectivos

Omar Garcia Harfuch REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - QUALITY REPEAT

Los avances en la investigación del Rancho Izaguirre continúan avanzando de acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno de México.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch dio a conocer que además de las 47 detenciones por este caso, hay todavía otras que están pendientes.

“Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar”, declaró el funcionario en conferencia de prensa matutina, sin embargo, subrayó que es necesario reservarse los detalles hasta que se hayan concretado.

Aseguró que se está trabajando en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR) para el cumplimiento de estas órdenes de aprehensión.

Personal de la Fiscalía General de la República revisa documentos incautados durante los allanamientos realizados en el marco del operativo contra una estructura de narcotráfico (Foto cortesía FGR).

Sin embargo, informó que no puede dar detalles y que desconoce todavía el número total de órdenes pendientes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el avance de estas investigaciones es positivo, sin embargo, es la FGR la encargada de mantener actualizada la información al respecto.

Reiteró el compromiso del gobierno federal y estatal por resolver todo lo referente al caso y subrayó que la Fiscalía mantiene una comunicación constante con los colectivos de madres buscadoras del estado.

“Hay mucha comunicación de la Fiscalía con los colectivos y va a seguir habiendo más relación, además de lo que tiene la secretaría de Seguridad”, declaró la mandataria en su conferencia de prensa.

Investigaciones en el caso del Rancho Izaguirre

Luego de que colectivos de madres buscadoras hallaran prendas, zapatos, pertenencias, identificaciones y restos óseos dentro de un rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, las autoridades estatales y federales iniciaron una carpeta de investigación que pretende resolver la verdad de ese siniestro lugar.

Teuchitlan, Jalisco, 2025. REUTERS/Ivan Arias

Al momento, de acuerdo a lo informado por el Gobierno Federal y sus dependencias, se han efectuado 47 detenciones relacionadas al caso.

De acuerdo a sus investigaciones, las autoridades han descartado que el Rancho Izaguirre haya sido un crematorio clandestino, sin embargo, los colectivos de madres buscadoras, quienes se dedican incansablemente a seguir las pistas que las acerquen a encontrar a sus familiares, aseguran lo contrario.

El secretario de Seguridad Omar García Harfuch ha descartado la teoría del crematorio y aseguró que en el lugar se ha encontrado únicamente los restos de una persona, no los de cientos, que es la denuncia de los colectivos.

Sin embargo, reiteró que las investigaciones continúan y que las autoridades correspondientes darán las respectivas actualizaciones de las mismas.