¿Cuáles son los medicamentos más agresivos para el corazón si se automedica?

Los fármacos específicos con mayor capacidad para desencadenar hipertensión infarto o alteraciones eléctricas importantes en personas sanas sin factores previos. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La automedicación es una práctica común en muchas personas, pero cuando se trata de la salud cardiovascular, puede convertirse en un riesgo serio.

Algunos medicamentos, si se toman sin supervisión médica, pueden afectar el ritmo cardíaco, la presión arterial o la función del corazón, aumentando la probabilidad de complicaciones graves e incluso mortales.

Uno de los grupos de medicamentos más utilizados y peligrosos para el corazón son los antiinflamatorios no esteroides (AINEs), como el ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco. Aunque se consumen ampliamente para aliviar dolor o inflamación, estudios médicos han demostrado que su uso frecuente o en altas dosis puede aumentar el riesgo de hipertensión, insuficiencia cardíaca y ataques cardíacos, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular.

El daño ocurre porque estos medicamentos pueden alterar el equilibrio de líquidos en el cuerpo, afectar los riñones y aumentar la presión arterial, lo que sobrecarga al corazón.

De igual manera, los fármacos de venta libre para la gripe, resfriados o congestión nasal, como los que contienen pseudoefedrina, también representan un riesgo cuando se usan sin control médico.

Antes de consumir cualquier fármaco es indispensable consultar a un profesional de la salud para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos compuestos pueden elevar la presión arterial y acelerar el ritmo cardíaco, lo que es especialmente peligroso en personas con hipertensión, arritmias o enfermedad coronaria. El efecto estimulante puede provocar palpitaciones, dolor en el pecho e incluso arritmias graves en casos extremos.

Por otra parte, aunque suelen considerarse “naturales”, algunos suplementos herbales y remedios alternativos también pueden afectar la salud del corazón.

Sustancias como la efedra o la cafeína en altas dosis pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, generando un riesgo similar al de los medicamentos sintéticos. La interacción de estos productos con otros fármacos recetados puede agravar aún más el peligro.

Asimismo, algunos antibióticos, como los del grupo de fluoroquinolonas, pueden alargan el intervalo QT del corazón, un cambio en la actividad eléctrica que puede generar arritmias potencialmente mortales. Si se consumen sin indicación médica y sin monitoreo, el riesgo aumenta significativamente.

Impactos inesperados pueden derivarse de productos habituales para aliviar malestares leves. Información relevante pone en alerta a quienes creen que riesgos cardiovasculares no les afectan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para proteger la salud del corazón, los especialistas recomiendan nunca automedicarse, leer las etiquetas de los medicamentos, seguir la dosis indicada y consultar siempre a un médico o farmacéutico, sobre todo si se tienen problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes o colesterol alto.

Además, es importante informar a los profesionales de la salud sobre cualquier medicamento de venta libre o suplemento que se esté consumiendo, para evitar interacciones peligrosas.

En resumen, el medicamento más dañino para el corazón en caso de automedicación puede variar según la persona, pero los AINEs, descongestionantes con pseudoefedrina y algunos antibióticos representan los mayores riesgos.

Aunque sean de venta libre, su uso indiscriminado puede derivar en hipertensión, arritmias o incluso infartos. La recomendación general es siempre buscar orientación médica antes de tomar cualquier fármaco, y no subestimar los efectos sobre la salud cardiovascular, incluso de los medicamentos más comunes.