México

Conagua emite alerta por llegada de la temporada de huracanes 2026: Amanda y Arthur serán los primeros ciclones tropicales

“La prevención es algo que nos corresponde a todas y todos”, apuntó el organismo federal

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Se espera que el Pacífico presente mayor actividad ciclónica en 2026. FOTO; NOAA via REUTERS
Se espera que el Pacífico presente mayor actividad ciclónica en 2026. FOTO; NOAA via REUTERS

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales 2026, en la cual se esperan entre 18 y 21 meteoros en la Cuenca del Pacífico y de 11 a 15 en la del Atlántico.

El promedio histórico señala que la temporada arranca el 15 de mayo en las aguas del Pacífico, y conforme al listado oficial, Amanda será la primera tormenta tropical, aunque no se puede establecer la fecha exacta de su formación, las autoridades federales exhortaron a la población a tomar las precauciones necesarias.

“La prevención es algo que nos corresponde a todas y todos”, apuntó el organismo de Conagua. Es preciso recordar que en los últimos años los impactos más graves se han generado en la costa occidental de México, como ocurrió con el huracán Otis en 2023.

El huracán hizo estragos en el icónico inmueble crédito: TikTok/el_negro_de_los_videos

Desde Boca del Río, Veracruz, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua invitaron a autoridades a seguir los protocolos de prevención y monitoreo constante de las condiciones climatológicas.

Para 2026, Conagua pronostica que se podrían presentar de cuatro a cinco huracanes de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Respecto al Atlántico, la temporada inicia el 1 de junio y se prevé que la primera tormenta tropical lleve el nombre de Arthur. Sobre este océano se espera la formación de 1 o 2 ciclones de categoría 5.

Infografía con mapa de México, un huracán y lluvia, detallando el pronóstico de 36 ciclones tropicales para la temporada 2026 y sus posibles impactos.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temporada de ciclones tropicales superior al promedio en México para 2026, con hasta nueve huracanes mayores previstos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de México frente a los ciclones tropicales

México recibe en promedio 5.4 ciclones tropicales con impacto directo cada año, según datos analizados durante los últimos 50 años.

La definición oficial de “impacto” implica que el centro del ciclón crucé la costa continental, sin embargo, expertos del Servicio Meteorológico Nacional y Comisión Nacional del Agua también incluyen en el cálculo casos en los que el sistema se aproxima a menos de 100 kilómetros y genera daños considerables.

Desde principios del siglo XXI, la proporción de ciclones que ascienden a categorías mayores —3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson— se ha triplicado respecto de las tres décadas previas, de acuerdo con registros científicos internacionales.

En años recientes, la frecuencia de ciclones que tocan tierra ha mostrado fluctuaciones: en 2021 se registraron 6 impactos en el Pacífico mexicano, mientras que para 2025 se documentaron solo 2 afectaciones a nivel nacional.

El aumento de la temperatura superficial del mar, asociado con las denominadas “olas de calor marinas”, incrementa en 50% las probabilidades de una intensificación rápida en los huracanes, fenómeno avalado por el consenso de la comunidad científica.

Casos recientes como los huracanes Otis (2023) y Milton (2024) demuestran este patrón, al alcanzar su máxima categoría en menos de 24 horas alimentados por aguas con más de 30 °C, temperatura sustancialmente mayor al umbral histórico de 26.5 °C.

La información sobre el promedio de impactos, variaciones anuales y cambios de intensidad proviene de reportes y estudios publicados por SMN, CONAGUA y fuentes científicas citadas en los registros correspondientes.

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