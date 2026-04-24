Ultra Music Festival México 2026: fecha y sede del evento internacional de música electrónica que regresa tras 8 años

Ultra Music Festival anuncia su esperado regreso a México tras ocho años con dos fechas en el Estadio Banorte en noviembre de 2026

Ultra Music Festival confirma su regreso a México después de ocho años y programa dos jornadas en el Estadio Banorte de la Ciudad de México para los días 7 y 8 de noviembre de 2026.

El festival, que se consolida como uno de los encuentros de música electrónica más grandes a nivel global, apuesta por una sede renovada que también figura en el calendario de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en una edición que promete superar los récords de asistencia anteriores y encender el entusiasmo de la comunidad de seguidores conocidos como “ultranautas”.

El Ultra Music Festival debutó en 1999 en Miami y ha logrado expandirse a ciudades de todo el mundo. La primera edición mexicana se celebró en 2017 en el Foro Pegaso de Toluca, donde reunió a más de 120 mil asistentes y presentó a DJs como Martin Garrix y Alesso.

El festival internacional debutó en México en 2017 reuniendo a más de 120 mil personas y destacando una producción tecnológica de última generación

En 2018, el evento repitió en el país, esta vez con actos principales de Armin van Buuren y Carl Cox. Desde entonces, la expectativa por su retorno no ha disminuido y la comunidad mexicana del EDM espera alineaciones de artistas de talla internacional, aunque por ahora no se ha publicado un cartel oficial para 2026.

Ultra Music Festival reúne a más de 120 mil personas en México y ofrece producción tecnológica de alto nivel

En su paso por México, el Ultra Music Festival se ha distinguido por la magnitud de sus producciones, escenarios monumentales y un despliegue tecnológico que incluye pantallas gigantes, efectos visuales, pirotecnia y luces sincronizadas.

Hasta hoy, Ultra México no ha revelado detalles oficiales sobre precios de boletos, modalidades de abono ni información sobre preventas. La propia organización invita a los interesados a registrarse en su sitio web oficial, ya que través de ese canal se emitirán las alertas para acceder a la preventa y conocer el rango de costos en cuanto la boletera esté disponible.

Ultra México aún no publica precios ni modalidades de boletos para 2026, e invita a registrarse en su sitio web para la preventa oficial

En ediciones previas, los boletos se han agotado rápidamente, lo que incrementa la urgencia para asegurar entradas en cuanto abra el sistema de ventas.

La edición 2026 tendrá como sede el Estadio Banorte, ubicado en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, Ciudad de México. El inmueble ha sido recientemente renovado y está llamado a ser uno de los recintos protagonistas durante la organización de la Copa del Mundo de la FIFA.

Ultra México lanza dinámicas en redes y registra alta demanda de boletos

Como parte de su campaña de reactivación, Ultra México ha invitado a sus seguidores a participar en una dinámica digital. Personas que sigan la cuenta oficial en redes, interactúen con publicaciones y compartan contenido tendrán la oportunidad de ganar uno de los cinco accesos dobles para el evento. Esta estrategia ha registrado una respuesta masiva y refuerza la expectativa por las jornadas del festival.

La edición 2026 de Ultra México coincide con la organización de la Copa del Mundo de la FIFA en una sede renovada en la Ciudad de México

La edición 2026 de Ultra México abre la posibilidad de redefinir el circuito de festivales electrónicos en el país y se perfila como uno de los mayores acontecimientos del género EDM para finales de ese año.