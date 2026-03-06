Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

La cantante mexicana Carolina Ross durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

El concierto de Carolina Ross previsto para el 2 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México fue cancelado por circunstancias logísticas imprevistas, ajenas tanto a la artista como a OCESA y el recinto.

Si ya habías adquirido tus boletos, aquí encontrarás toda la información para recuperar tu dinero de manera sencilla y segura.

Comunicado oficial de cancelación

OCESA informó:

“Debido a circunstancias de logística imprevistas y completamente ajenas a la organización de OCESA, a la artista y al recinto, el concierto de Carolina Ross previamente programado para el 2 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan no se llevará a cabo”.

La empresa agradeció la comprensión del público y detalló el procedimiento para acceder al reembolso.

La cantante mexicana Carolina Ross durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

¿Cómo pedir tu reembolso? Guía paso a paso

Si compraste en línea (Ticketmaster):

El reembolso se reflejará automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste los boletos.

El proceso incluye tanto el valor del boleto como los cargos por servicio.

Solo deberás esperar a que tu banco procese la devolución conforme a sus tiempos habituales.

Si compraste en taquillas:

Podrás solicitar tu reembolso a partir del jueves 12 de marzo en el mismo lugar donde realizaste la compra.

Presenta tu boleto físico sin alteraciones y una identificación oficial.

Información adicional:

Para cualquier duda adicional, consulta la política oficial en tkmx.link/PolíticaDeCompra.

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross nació el 23 de septiembre de 1995. Desde los 6 años se presentó ante el público y, tras su participación en la tercera edición de La Voz México en 2013, su carrera tomó impulso, especialmente gracias a la interpretación de “Recuérdame” junto a William Espinosa.

La cantante mexicana Carolina Ross durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Aunque no ganó el concurso, llamó la atención del público con su propuesta musical, centrada primero en el pop antes de enfocarse plenamente en el regional mexicano.

La intérprete ha incrementado su popularidad en redes sociales, sumando una audiencia considerable con covers de temas como “Te Hubieras Ido Antes” de Julión Álvarez, “No Me Pidas Perdón” de Banda MS y su versión de “De Los Besos Que Te Di” original de Christian Nodal.

En 2022, Ross fue telonera en conciertos de Nodal en Las Vegas, Ciudad de México y Guadalajara, lo que dio pie a rumores de un posible romance, aunque ambos artistas nunca han confirmado tales versiones.