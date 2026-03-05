México

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

El sorteo de Chispazo se hace dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Guardar
La Lotería Nacional realiza tres
La Lotería Nacional realiza tres sorteos de Chispazo al día (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional ha hablado: los resultados de los sorteos de Chispazo han sido publicados. Estos son los números de la suerte de este miércoles 4 de marzo.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador:

11, 13, 16, 21 y 28

Chispazo Clásico

Resultado ganador:

01, 09, 10, 13 y 19

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo(Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoChispazo Pronósticos México

Más Noticias

Estado de México aprueba sanciones de hasta ocho años de prisión contra violencia vicaria

Las modificaciones reconocen nuevas modalidades de daño familiar, amplían las atribuciones de la autoridad y establecen medidas precautorias en protección de mujeres y menores afectados

Estado de México aprueba sanciones

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Con estas dos víctimas ya suman siete los mineros localizados en fosas clandestinas en El Verde, mientras aún se espera la identificación de más restos

Identifican restos de otros dos

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Salina Cruz

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Asociación de Hoteles descarta riesgo para la ocupación hotelera en el Mundial de 2026

Autoridades hoteleras destacan que la liberación de algunas habitaciones no pone en riesgo el alojamiento para turistas, selecciones y prensa internacional durante la justa mundialista

Asociación de Hoteles descarta riesgo

Declaración SAT 2026: ¿cómo saber si tengo saldo a favor con el simulador?

La herramienta permite revisar información precargada sobre ingresos, deducciones, retenciones y otros datos fiscales

Declaración SAT 2026: ¿cómo saber
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican restos de otros dos

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

Aseguran más de 2 mil millones de pesos en precursores usados para la creación de drogas en Michoacán

Aseguran más de 100 paquetes de presunta cocaína que transportaban oculta en contenedores de cloro en Michoacán

Cae empleado de Pemex con arma, mariguana y metanfetamina en Hidalgo: es padre del líder huachicolero “El Chelelo”

ENTRETENIMIENTO

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto

Las Guerreras Mágicas tendrá concierto sinfónico en CDMX

Ex bailarina de Venga la Alegría denuncia malos tratos de Shakira y que no le pagó tras bailar con ella en shows

JNS cancela y pospone concierto en Veracruz: esta es la nueva fecha revelada

Ex novia de José Eduardo Derbez reaparece en cuenta de Paola Dalay tras lujoso regalo

t.A.T.u anuncia dos conciertos en México este 2026: esta será la doble fecha

DEPORTES

Grupo Pachuca asegura que el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey