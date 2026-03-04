México

Sheinbaum asegura que operativo contra “El Mencho” no fue por presiones de EEUU: “Tenía orden de aprehensión”

La mandataria dijo que el objetivo del operativo era detener al líder criminal

Sheinbaum negó que el operativo
Sheinbaum negó que el operativo en el que murió El Mencho se hiciera por presiones de EEUU. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este miércoles durante la conferencia de prensa matutina, que el operativo que se realizó para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se hizo por presiones del gobierno de Estados Unidos (EEUU).

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que la operación contra el líder criminal, en la que perdió la vida el mismo, se llevó a cabo porque contaba con órdenes de aprehensión.

"No se hizo de ninguna manera ni por la presión de Estados Unidos ni mucho menos. Claro, hay información de inteligencia de los Estados Unidos que se utilizó“, señaló Sheinbaum frente a medios de comunicación.

La presidenta no precisó las agencias estadounidenses de las que el gobierno mexicano recibió la información de inteligencia.

Sheinbaum dijo que el objetivo de las autoridades era la detención de El Mencho, pero el problema fue que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que buscaban detenerlo, fueron agredidos, por lo que respondieron el ataque y en el intercambio de fuego resultó herido el narcotraficante, que posteriormente, cuando era trasladado a la Ciudad de México, perdió la vida.

La mandataria enfatizó que la operación no buscaba reducir la presión de la que su gobierno es objeto desde la administración de Donald Trump.

“No fue es el objetivo. Es muy importante y y quiero repetirlo, esta persona tenía una orden de aprehensión o varias, entonces, el operativo fue para detenerlo”, dijo.

Sheinbaum asegura que la captura de “El Mencho” no fue por búsqueda de aprobación

Apenas el pasado lunes, también en la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum abordó el tema del aumento de su aprobación tras el operativo contrea Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y dejó claro que sus decisiones no responden a encuestas, sino a la responsabilidad de atender a la población.

“Uno toma decisiones no por aprobación o desaprobación. Toma decisiones responsables y busca siempre atender a la gente. Eso es lo más importante”, afirmó la mandataria.

Y es que de acuerdo con información del medio El Financiero, antes del operativo en el que murió El Mencho, la presidenta de México contaba con una aprobación de 68%, y tras el asesinato del narcotraficante, saló a 76%, o sea, ocho puntos porcentuales arriba en cuestión de días.

