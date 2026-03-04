Saskia Niño de Rivera reacciona a la mezcla de militares y familiares en el funeral de El Mencho: “Justicia restaurativa”

De la psicología forense a 'explotar las historias de presos' para un podcast; este es el currículum de Saskia Niño de Rivera (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La activista y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, compartió en sus redes sociales su reflexión ante la inusual escena del funeral de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue sepultado este lunes en Zapopan, Jalisco, bajo un intenso resguardo militar.

“Me pareció bizarrísimo”: Saskia Niño de Rivera sobre el funeral

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Saskia Niño de Rivera expresó su sorpresa al observar las imágenes del sepelio de El Mencho.

“Oigan, me parece superinteresante. Estuve viendo lo del funeral de El Mencho. Todos los militares y todos los familiares de El Mencho es como si fuera una especie de justicia restaurativa”, comentó.

A truck transporting a flower‑covered cross enters the Recinto de la Paz cemetery, where, according to local media, the body of cartel leader Nemesio Oseguera Cervantes, known as “El Mencho,” who was killed on February 22 in a military operation in the state of Jalisco, was brought following his wake, in Zapopan, Mexico, March 2, 2026. REUTERS/Stringer

Asimismo, la activista reflexionó sobre los cercanos al capo que no pudieron asistir al sepelio.

“Pero también pienso en todos los familiares y seres queridos que, pues traen órdenes de aprehensión y no pudieron ir. Eh, entonces, no sé, me pareció como bizarrísimo esas imágenes de policía y el entierro de uno de los capos más importantes del mundo”, comentó.

Así fue el funeral de “El Mencho” en Zapopan

La mañana del lunes, los restos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes fueron trasladados al panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco, en medio de un fuerte operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales y el Ejército mexicano.

Según El Occidental, durante el trayecto, unidades oficiales escoltaron el cortejo y helicópteros sobrevolaron la ruta.

Las autoridades bloquearon el tráfico y facilitaron el paso de la procesión, mientras decenas de vehículos oficiales permanecieron apostados en la zona.

El panteón Recinto de la Paz es conocido como lugar de descanso de familiares de otros personajes vinculados al narcotráfico, como Rafael Caro Quintero, según reportó El Financiero.

Entre los asistentes al funeral se identificó presuntamente a Laisha Michelle, hija de Oseguera Cervantes.

La joven ha sido señalada como expareja de Christian Ochoa, alias “El Guacho”, uno de los hombres de confianza del líder del CJNG, actualmente preso en Estados Unidos.