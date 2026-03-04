México

Quién es Gonzalo Hevia Baillères, el mexicano que sería el nuevo novio de Emma Watson

El empresario, integrante de la cuarta generación de la familia que encabeza Grupo Bal, ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz

Gonzalo Hevia Baillères, sería la nueva pareja sentimental de Emma Watson. (LinkedIn/Instagram)

El nombre de Gonzalo Hevia Baillères ha irrumpido en el mundo del entretenimiento una vez más, y es que meses después de haber finalizado su relación con la cantante Belinda, el famoso empresario ha sido captado varias veces en compañía de la actriz británica Emma Watson, quien sería su nueva conquista.

¿Qué se sabe de la relación con Emma Watson?

De acuerdo con la información de la revista Quién, desde diciembre de 2025 ambos han sido vistos en destinos como Courchevel, en los Alpes franceses, Punta Mita, en México, y en diversos puntos exclusivos de la Ciudad de México.

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères despiertan interés global por su perfil reservado y su relación con la élite empresarial mexicana. (RS)

Ninguno ha confirmado públicamente el romance, aunque las apariciones constantes en contextos de alta exclusividad han dado pie a múltiples versiones en la prensa rosa y empresarial.

Tanto el heredero como la actriz que encarnó a Hermione Granger en la saga de Harry Potter se han caracterizado por llevar una vida personal reservada, y coinciden en sus perfiles altamente calificados: Watson, con una carrera que va más allá del cine, marcada por su graduación en Brown University, y Hevia Baillères, empresario de nueva generación en sectores tecnológicos y de inversión.

Quién es Gonzalo Hevia Baillères y su poderosa familia

Gonzalo Hevia Baillères pertenece a la cuarta generación de la familia Baillères, una de las más influyentes de México y cabeza del Grupo Bal.

Él es Gonzalo Hevia Baillères. (Captura de pantalla de Youtube/@MundoEjecutivoTV)

Es hijo de Gonzalo Hevia y Tere Baillères —la menor de los hijos de Alberto Baillères y Tere Gual—, y hermano de Tamara Baillères. Su entorno familiar lo conecta directamente con la cúpula de uno de los conglomerados empresariales más relevantes de América Latina.

Su formación académica es internacional y diversa. Vivió parte de su infancia y adolescencia en Miami junto a su familia y cursó estudios en el internado suizo Le Rosey, también conocido como la “escuela de reyes”, y en Ransom Everglades de Miami, instituciones reconocidas por albergar a miembros de la élite global.

En México, asistió al Colegio Vista Hermosa y finalizó la educación básica en el Cumbres en 2013, antes de estudiar Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Entre 2015 y 2020, Hevia Baillères se desempeñó como Junior Board Representative en FEMSA, experiencia que antecedió a su incursión como fundador y CEO en INSAITE, empresa de inteligencia artificial lanzada en 2019 y vendida dos años después a una firma de software mayor. Más tarde, creó Lok, start-up enfocada en movilidad y logística, que implementó una red de lockers inteligentes para facilitar la entrega, recepción y devolución de compras virtuales. La compañía alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

Actualmente, lidera HBeyond, una firma de inversión con oficinas en Nueva York, Miami y Ciudad de México, dedicada a buscar tecnologías transformadoras y construir empresas con vocación de liderazgo en el futuro, como describe su perfil profesional.

¿De cuánto es su fortuna?

MÉXICO, D.F., 09JUNIO2015.- Alberto Baillères González, presidente del Grupo BAL. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El peso económico de la familia Baillères es considerable. De acuerdo con Forbes, el patrimonio de Alejandro Baillères Gual y familia —actual presidente de Grupo Bal tras el fallecimiento de Alberto Baillères en 2022— se estimó en 14 mil 800 millones de dólares en 2025, ubicándose en el puesto 179 entre las mayores fortunas globales.

El grupo integra firmas líderes en sectores como retail de lujo, minería, finanzas, seguros, administración de fondos para el retiro y agroindustria.

Entre las empresas más emblemáticas destacan El Palacio de Hierro —la cadena de tiendas departamentales de lujo más importante del país—, GNP Seguros, Profuturo, Industrias Peñoles, Valores Mexicanos, Médica Móvil, así como operaciones ganaderas y agropecuarias.

Su relación con Belinda

Fotos: Cuartoscuro LinkedIn/gonzaloheviab

El interés por la vida privada de Gonzalo Hevia Baillères no es reciente. Entre 2022 y 2024, la prensa social lo vinculó sentimentalmente con la cantante Belinda, con quien fue visto en diferentes eventos, incluida la inauguración de una tienda de El Palacio de Hierro y la presentación de la serie “¿Quién lo mató?”.

Aunque nunca se confirmó oficialmente el romance, el lanzamiento en 2025 del sencillo “Heterocromía” del álbum “Indómita” de Belinda revivió la atención pública.

La canción, con frases como “Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía. Dos personas, una misma fisonomía. Bien alzadito, y con la mente tan vacía” y “Tú eres old money, te dicen Bunny. Y tu palacio me lo paso por el booty”, ha sido interpretada como una referencia a Hevia Baillères, quien presenta la característica física de la heterocromía: ojos de diferente color.

