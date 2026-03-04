FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

La mujer sentenciada es identificada con diversos nombres, entre los que se encuentra, Alejandra Apodaca Arballo. Crédito: FGR

Este martes 3 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró una sentencia condenatorias de más de 100 años de prisión y una multa económica contra Alejandra “N”, alias “La Candela”, identificada como integrante de Los Rojos, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Este fallo representaría uno de los golpes judiciales más relevantes en la lucha contra las redes delictivas con presencia en Morelos y otras entidades del país.

Según datos obtenidos por Infobae México, la acusada es señalada como cercana de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos, quien actualmente se encuentra en prisión.

Reportes previos señalan que Alejandra “N” fue detenida el 1 de agosto de 2017, en la colonia Paseos del Valle, municipio de Toluca, Edomex.

De acuerdo con información obtenida por este medio, la acusada operaba bajo los nombres de Alejandra Apodaca Arballo, Alejandra Ramírez Arballo y Candy Ramírez Arballo, además de los alias “Candy” y “Candela”.

Condena histórica contra “La Candela” de Los Rojos

Las armas del narco en México (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Mediante un mensaje dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, el vocero oficial de la FGR, Ulises Lara, informó que la sentencia se dictó tras acreditar la participación de Alejandra “N” en el secuestro de dos personas y su integración a las filas de la delincuencia organizada.

Según el reporte, la labor conjunta entre la FEMDO y la Fiscalía Federal de Durango permitió reunir los elementos de prueba que derivaron en la sanción impuesta.

Durante el juicio, se habría documentado que Alejandra “N” mantenía un papel activo en la estructura de Los Rojos, organización que ha sido identificada por su involucramiento en delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y tráfico de drogas en Morelos.

De acuerdo con datos consultados por Infobae México, Alejandra “N” es cercana a Santiago Mazari Miranda, alias “El Carrete”, identificado como líder de Los Rojos, lo que habría facilitado su acceso a posiciones de decisión y confianza dentro de la organización.

Reportes previos de este medio señalaron que Los Rojos ha mantenido una operación sostenida en municipios como Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatitlán, consolidándose como uno de los principales generadores de violencia en la región.

El ascenso de “El Carrete” y el control de Los Rojos

Así lucía "El Carrete tras su detención" en 2019. (Foto: Especial)

Según reportes previos de este medio, Santiago Mazarí Hernández, conocido como “El Carrete”, inició su trayectoria criminal como escolta de Arturo Beltrán Leyva.

Tras la muerte del líder de los Beltrán Leyva en Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009, Mazarí Hernández habría asumido el control de la las plazas de Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatitlán, bajo el control de una nueva organización, Los Rojos.

Posteriormente, su consolidación como líder máximo de la organización habría ocurrido después de los asesinatos de Crisóforo Maldonado y Antonio Eli Román Miranda, quienes ocupaban posiciones de mando en la organización.

Mazarí, detenido en agosto del 2019, actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por delincuencia organizada, de acuerdo con los registros judiciales.

La estructura de Los Rojos ha sido identificada por su capacidad de regeneración interna y la integración de familiares a posiciones clave, como en el caso de Alejandra “N”.