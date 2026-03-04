México

FGR logra sentencia de más de 100 años contra “La Candela”, operadora cercana al líder de Los Rojos

Alejandra “N” es identificada como cercana a Santiago Mazarí Hernández, alias “El Carrete”

Guardar
La mujer sentenciada es identificada
La mujer sentenciada es identificada con diversos nombres, entre los que se encuentra, Alejandra Apodaca Arballo. Crédito: FGR

Este martes 3 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró una sentencia condenatorias de más de 100 años de prisión y una multa económica contra Alejandra “N”, alias “La Candela”, identificada como integrante de Los Rojos, por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

Este fallo representaría uno de los golpes judiciales más relevantes en la lucha contra las redes delictivas con presencia en Morelos y otras entidades del país.

Según datos obtenidos por Infobae México, la acusada es señalada como cercana de Santiago Mazari Hernández, alias “El Carrete”, líder del grupo criminal Los Rojos, quien actualmente se encuentra en prisión.

Reportes previos señalan que Alejandra “N” fue detenida el 1 de agosto de 2017, en la colonia Paseos del Valle, municipio de Toluca, Edomex.

De acuerdo con información obtenida por este medio, la acusada operaba bajo los nombres de Alejandra Apodaca Arballo, Alejandra Ramírez Arballo y Candy Ramírez Arballo, además de los alias “Candy” y “Candela”.

Condena histórica contra “La Candela” de Los Rojos

Las armas del narco en
Las armas del narco en México (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

Mediante un mensaje dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía, el vocero oficial de la FGR, Ulises Lara, informó que la sentencia se dictó tras acreditar la participación de Alejandra “N” en el secuestro de dos personas y su integración a las filas de la delincuencia organizada.

Según el reporte, la labor conjunta entre la FEMDO y la Fiscalía Federal de Durango permitió reunir los elementos de prueba que derivaron en la sanción impuesta.

Durante el juicio, se habría documentado que Alejandra “N” mantenía un papel activo en la estructura de Los Rojos, organización que ha sido identificada por su involucramiento en delitos de alto impacto como secuestro, homicidio y tráfico de drogas en Morelos.

De acuerdo con datos consultados por Infobae México, Alejandra “N” es cercana a Santiago Mazari Miranda, alias “El Carrete”, identificado como líder de Los Rojos, lo que habría facilitado su acceso a posiciones de decisión y confianza dentro de la organización.

Reportes previos de este medio señalaron que Los Rojos ha mantenido una operación sostenida en municipios como Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatitlán, consolidándose como uno de los principales generadores de violencia en la región.

El ascenso de “El Carrete” y el control de Los Rojos

Así lucía "El Carrete tras
Así lucía "El Carrete tras su detención" en 2019. (Foto: Especial)

Según reportes previos de este medio, Santiago Mazarí Hernández, conocido como “El Carrete”, inició su trayectoria criminal como escolta de Arturo Beltrán Leyva.

Tras la muerte del líder de los Beltrán Leyva en Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009, Mazarí Hernández habría asumido el control de la las plazas de Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatitlán, bajo el control de una nueva organización, Los Rojos.

Posteriormente, su consolidación como líder máximo de la organización habría ocurrido después de los asesinatos de Crisóforo Maldonado y Antonio Eli Román Miranda, quienes ocupaban posiciones de mando en la organización.

Mazarí, detenido en agosto del 2019, actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por delincuencia organizada, de acuerdo con los registros judiciales.

La estructura de Los Rojos ha sido identificada por su capacidad de regeneración interna y la integración de familiares a posiciones clave, como en el caso de Alejandra “N”.

Temas Relacionados

Alejandra Apodaca ArballoAlejandra Ramírez ArballoCandy Ramírez ArballoCandyCandelaFGRLos RojosEl CarreteNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Feria del Libro de Coyoacán 2026 abrirá sus puertas con Irvine Welsh y Laura Restrepo entre sus protagonistas: fechas y horarios

Además de la presentación del autor de “Trainspotting”, se rendirá tributo a Miguel León Portilla

Feria del Libro de Coyoacán

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

La sustancia estaba sobre el tanque de combustible en la parte del copiloto

Detienen a mexicano con casi

Estos son los alimentos que ayudan a reducir la ansiedad de manera natural

Una selección de ingredientes accesibles puede sumarse a tu dieta diaria y favorecer una sensación de calma natural

Estos son los alimentos que

Receta de galletas de nuez con harina de avena y sin azúcar fáciles de preparar

Esta receta es ideal para un antojo saludable

Receta de galletas de nuez

Anuncian cierre de la autopista México - Puebla por obras del Trolebús Chalco - Santa Martha en estas fechas

La Línea 11 del Trolebús aún está en obras pese a que ya está operando, siguen en construcción tres estaciones faltantes

Anuncian cierre de la autopista
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mexicano con casi

Detienen a mexicano con casi media tonelada de metanfetamina líquida en EEUU

Por qué la detención de “El Congo” revelaría una lucha al interior del CJNG en Michoacán

Tras dos cateos en bares resguardaron a 29 víctimas de trata de personas y prostitución en Quintana Roo

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando de la Familia Michoacana

Aseguran en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

ENTRETENIMIENTO

Amanda Miguel elogia a Cazzu

Amanda Miguel elogia a Cazzu y a Belinda, pero se muestra indiferente hacia Ángela Aguilar: “No me llama la atención”

Influencer Dross asegura el CJNG lo buscó para pedirle “un favor” que quería El Mencho

Montserrat Oliver pide que paren las especulaciones sobre el estado de salud de Yolanda Andrade

Freddy Ortega, de Los Mascabrothers, insinúa que Eugenio Derbez le robó la idea de La Familia P. Luche

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

DEPORTES

Este es el actor mexicano

Este es el actor mexicano que está a prueba con un equipo de la MLS en Estados Unidos

El mensaje que Paco Chacón dedicó a César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos atrapados en Medio Oriente

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana