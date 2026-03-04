México

Gobernadora de Morelos evita responder a medios tras asesinato de estudiante de la UAEM

El caso de Kimberly motivó protestas pacíficas en la institución y la suspensión temporal de clases presenciales en el Campus Chamilpa

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, evitó dar declaraciones a la prensa tras confirmarse el asesinato de la estudiante Kimberly Joselín Ramos Beltrán. (X/@margarita_gs)

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, evitó responder a los cuestionamientos de la prensa tras confirmarse el asesinato de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Un video difundido en redes sociales muestra a la mandataria saliendo de una dependencia estatal sin ofrecer declaraciones, en medio de la indignación social por el crimen.

Horas más tarde, la gobernadora publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que dará seguimiento puntual al caso con la Fiscalía General del Estado (FGE) y solicitó al Poder Judicial evitar la llamada “puerta giratoria”, al señalar que no debe haber impunidad.

Gobernadora evita a medios en medio de crisis de inseguridad en Morelos

La escena en la que la titular del Ejecutivo estatal se retira sin atender a reporteros ocurrió en un contexto de creciente presión social.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, evitó dar declaraciones a la prensa tras los hechos. Crédito: Especial

La desaparición y posterior localización sin vida de la joven universitaria detonaron protestas estudiantiles y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad en la entidad.

El hecho fue interpretado por sectores universitarios como una falta de apertura ante un caso que ha conmocionado a la comunidad académica y a la sociedad morelense.

Caso Kimberly Ramos: desaparición, búsqueda y hallazgo en Campus Chamilpa

Kimberly, de 18 años, fue vista por última vez el 20 de febrero, cuando acudió a clases en la Facultad de Contabilidad, Administración e Informática, en el Campus Chamilpa de la UAEM, en Cuernavaca.

De acuerdo con su familia, ese día informó que ya había ingresado a la universidad; después de ese mensaje se perdió toda comunicación.

El caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán conmociona a Morelos y pone en evidencia la crisis de seguridad en la entidad. Crédito: Especial

La denuncia formal se presentó el 21 de febrero ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, lo que activó los protocolos de búsqueda.

Tras varios días de operativos, el cuerpo de la joven fue localizado en un predio rústico situado en la parte alta del campus, en una zona boscosa colindante con el poblado de Chamilpa y la colonia Nueva Jerusalén, área señalada por antecedentes de violencia.

Detención de presunto implicado y llamado a evitar “puerta giratoria”

Por estos hechos fue detenido Jared Alejandro “N”, estudiante de la misma universidad y expareja sentimental de la víctima.

Jared Alejandro ‘N’, estudiante de la UAEM y expareja de la víctima, fue detenido por su presunta relación con el asesinato de Kimberly. Crédito: Fiscalía de Morelos

Según informó la autoridad ministerial, en el domicilio del señalado fueron encontrados objetos personales de la joven.

En el video difundido en redes, la gobernadora afirmó que su administración trabajará en coordinación con la FGE y pidió al Tribunal Superior de Justicia que no permita que el caso quede impune.

“Le pedimos al Poder Judicial que de ninguna manera exista puerta giratoria en este caso. Como gobierno del estado trabajaremos para que no haya impunidad”, expresó.

Protestas en la UAEM y suspensión de clases presenciales

Tras confirmarse el hallazgo, estudiantes bloquearon accesos al campus y realizaron manifestaciones frente a rectoría y Palacio de Gobierno.

Estudiantes de la UAEM realizaron manifestaciones para exigir justicia y mayor seguridad tras el asesinato de Kimberly.

La universidad activó alerta roja y determinó suspender clases presenciales en el Campus Chamilpa, trasladando actividades académicas a modalidad virtual en el turno vespertino.

Las movilizaciones incluyeron un pase de lista simbólico y exigencias de mayor seguridad dentro y fuera de las instalaciones universitarias.

Inseguridad en Morelos 2025-2026: contexto de violencia y percepción ciudadana

El caso se da en un escenario de alta violencia en Morelos. Durante el periodo 2025-2026, más del 90% de la población percibe inseguridad, posicionando al estado entre los más afectados del país.

En la zona metropolitana de Cuernavaca, la percepción supera el 83%, mientras que delitos como homicidios dolosos, extorsiones y robos mantienen impacto constante en la vida pública y en el sector comercial.

Morelos enfrenta una grave crisis de inseguridad, con altos índices de homicidios, extorsiones y robos que impactan a la ciudadanía y comercios. (Foto: Cuartoscuro)

Reportes oficiales coinciden en que la crisis de seguridad en la entidad responde a múltiples variables estructurales, entre ellas:

  • Ubicación geográfica estratégica que facilita rutas delictivas hacia el centro del país.
  • Presencia y disputa de diversos grupos criminales en municipios como Cuernavaca y Cuautla.
  • Alta incidencia de delitos de alto impacto, incluidos homicidios y extorsiones.
  • Amplia cifra negra derivada de la desconfianza en autoridades.
  • Impacto económico severo, con más del 70% de comercios afectados por algún delito.

El asesinato de Kimberly Joselín Ramos Beltrán se ha convertido en un símbolo del reclamo social por mayor seguridad y justicia efectiva en Morelos.

