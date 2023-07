Condenaron a El Carrete, líder de Los Rojos, a 20 años de cárcel

Santiago Mazarí Miranda, líder de Los Rojos, fue detenido en 2019. Foto: Especial

Santiago Mazarí Miranda, alias El Carrete, presunto líder del grupo delictivo Los Rojos, fue sentenciado a 20 años de prisión por su plena responsabilidad penal en la comisión del delito de delincuencia organizada en la hipótesis de contra la salud.

Te puede interesar: Cárteles amenazaron a Evelyn Salgado y la acusaron de proteger a Los Ardillos: “Van a conocer nuestra fuerza”

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el juzgado Octavo de Distrito en Michoacán, con sede en Uruapan, fue quien dictó la sentencia condenatoria contra Santiago “M”.

De acuerdo con las autoridades, Santiago Mazarí, también conocido como “El 8″ y/o “El señor de los caballos”, se le atribuye ser líder de Los Rojos, grupo delictivo que opera en el estado de Morelos.

Te puede interesar: “Solo quedaron recuerdos”: el narcocorrido con el que despidieron a Arturo Beltrán Leyva tras ser abatido por marinos

Mazarí Miranda fue detenido en agosto de 2019 por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al cumplimentar la orden de aprehensión que había en su contra.

Edwin Santiago, el Carrete, fue trasladado por riesgo de fuga (Foto: Sedena)

“Tras cumplir con la reposición del procedimiento ordenada por la autoridad correspondiente, se dictó sentencia condenatoria en contra de Santiago”, apuntó la FGR

Te puede interesar: Contra el narco: 9 detenidos y grandes cantidades de marihuana fueron incautadas en 6 viviendas de Hidalgo

El Carrete quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13 “CPS-Oaxaca”.

El Carrete pidió ayuda a las autoridades para “limpiar” Morelos

A casi un año de su arresto ocurrido el 1 de agosto del 2019, se revelaron diferentes mensajes de audio que este líder criminal envió a autoridades federales, estatales y municipales de Morelos.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, quien en su columna del periódico El Universal del 28 de octubre del 2020, informó sobre la existencia de estos mensaje al señalar que al momento de la captura de El Carrete se le incautó un teléfono celular con 11 mil 699 audios.

Las autoridades también lo identificaban como Santiago Mazarí Hernández. (Foto: Especial)

Según el periodista, el fiscal estatal Uriel Carmona Gándara tenía el teléfono en un cuarto como evidencia que podría revelar la red de vínculos que el líder de Los Rojos estableció con los diferentes niveles del gobierno estatal y hasta con otros sujetos del crimen organizado.

“¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!. Pues ya conocerán mi voz, con quién tienes el gusto. Aquí estamos oiga, en qué nos puede echar la mano, ya ve que andamos con todo pues limpiando, reacomodando las cosas, pues ya ve que pinche Graco se nos portó mal, y nos traicionó y metió gente que no debía, y se hizo un pinche cochinero, entonces ya estamos acomodando las cosas. ¿Qué onda? A ver si contamos con usted, no secuestros, no robo a vehículos, no casa habitación, nada, ¿si me entiende?, de esas chingaderas”, se escucha decir en uno de los audios que presentó el periodista en su columna, del cual, dijo, no se identificó el funcionario.

En otra parte del mismo mensaje, El Carrete agrega que “traen los chingazos a todo lo que da y pues ahí andamos alineando culeros para que le bajen a su desmadre ya, pues el que no le baje pues nos lo chingamos, nosotros con la vida de ustedes, también no sé qué onda, si contamos con usted o qué rollo. ¿Qué fuero tiene y hasta dónde? ¡Qué se puede hacer! ¿Qué no puede hacer? Ahora sí que échele y dígame”.

El periodista señaló que el funcionario respondió en cuatro mensajes: “Ok, mira, ¿cuánto tiempo tú me das para checar tu propuesta aquí con mi jefe y ver, pues? ¡Sale!”.

Arturo Beltrán Leyva murió acribillado en 2009 (Fotografía: Especial)

“Ok, mire. Usted está consciente de que tenemos que trabajar juntos para tener bien al estado”, mencionó y agregó “mire, este, para no quitarle mucho tiempo ahora sí que vamos al grano. ¿Cuánto está de por medio para así poder trabajar todos juntos? Digo, yo tengo ahorita que hablar con mi superior que está arriba de mí y usted sabe que de antemano pues tiene que haber algo de por medio”.

“De hecho, por eso le comentaba que cuánto tiempo usted me da, para que yo platique bien con él”.

El Carrete fue escolta de Arturo Beltrán Leyva y tras la muerte del narcotraficante quedó como jefe de plaza de Los Rojos en los municipios de Amacuzac, Tetecala, Puente de Ixtla y Acatitlan. Luego ascendió como líder tras el asesinato de Crisóforo Maldonado y Antonio Eli Román Miranda.