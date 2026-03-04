Embajada en Emiratos Árabes anuncia repatriación de mexicanos

En un comunicado, la embajada detalló que los connacionales que estén interesados deberán enviar un correo con sus datos personales y los de cada integrante de su familia o grupo al que pertenezca. (Getty Images)

La Embajada de México en Emiratos Árabes abrió la posibilidad de repatriar a los mexicanos que se encuentren en la región y así lo deseen.

En un comunicado, la embajada detalló que los connacionales que estén interesados deberán enviar un correo con sus datos personales y los de cada integrante de su familia o grupo al que pertenezca.

Explicó que esta media surge debido a la lenta reapertura del espacio aéreo en los Emiratos Árabes, debido al conflicto en Medio Oriente desatado luego de que el sábado 3 de marzo Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto a Irán.

La situación ha obligado a las autoridades mexicanas a iniciar medidas para proteger y salvaguardar a los mexicanos que se encuentren de visita o radiquen en la región.

Es importante señalar que el registro es únicamente un medio de identificación y de contacto, no garantiza que la repatriación vaya a realizarse. De acuerdo a la dependencia, “dependerá de la evaluación de la situación de seguridad en la región que realicen las autoridades”

¿Qué deben hacer los mexicanos que busquen regresar al país?

Según lo publicado por la Embajada en Emiratos Árabes, los connacionales que deseen ser repatriados deben hacer lo siguiente:

Enviar un correo a la dirección contactoeau@sre.gob.mx El asunto del correo debe decir “PROTOCOLO” El cuerpo del correo debe contener la siguiente información:

Nombre completo

Edad

Sexo

Número de pasaporte

Pasaporte vigente

Teléfono de contacto (exterior / México)

Correo electrónico

Describir brevemente el motivo de solicitud de asistencia y/o protección

Ciudad de residencia

Lugar de destino final en México

Indicar si se encuentra en alguna de estas situaciones: embarazo, tercera edad, menor de edad, condición médica, discapacidad

Algunas consideraciones

La Embajada reiteró que cualquier actualización o nueva información será publicada únicamente a través de los canales oficiales, por lo que pidió a los ciudadanos permanecer pendientes.

Destacó que en el caso de las personas cuyos vuelos hayan sido pospuestos o reprogramados, debido a la lenta reapertura de las aerolíneas, se informen únicamente a través de las compañías aéreas.

“No trasladarse al aeropuerto a menos que su aerolínea haya confirmado que su vuelo está efectivamente operando”, fue la recomendación puntual de la Embajada.

Por otro lado, en caso de que los connacionales busquen salir de los Emiratos Árabes Unidos de manera terrestre, verifiquen la situación del tránsito y los requisitos de ingreso en el país al que desee ingresar.

La Embajada recordó que para ingresar al Reino de Arabia Saudita es necesario contar con visa, mientras que en Omán no se requiere visa para permanecer estancias cortas.

Asimismo, recordó el número de atención en caso de traslados terrestres: +971559150209

Finalmente, reiteró que permanecerá monitoreando la situación y mantendrá actualizaciones periódicas a través de sus canales oficiales.