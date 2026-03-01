Dictan prisión preventiva a sujeto relacionado en la desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM

La familia de Kimberly denunció su desaparición desde el pasado 21 de febrero. Crédito: FGE Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo de un juez de control la prisión preventiva para Jared Alejandro “N”, señalado por su presunta vinculación con la desaparición de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) de la cual no se sabe su paradero desde el 20 de febrero.

La defensa del presunto delincuente solicitó duplicidad en el termino constitucional, por lo que la audiencia para definir su presunta vinculación a proceso será realizada en los próximos días.

Jared “N” fue presentado ante la autoridad judicial tras su detención, realizada el 28 de febrero mediante una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público especializado.

La desaparición de Kimberly Joselin fue denunciada por su familia ante la fiscalía desde el 21 de febrero, un día después de que se le perdiera el rastro.

La joven universitaria, originaria de Morelos, fue vista por última vez cuando se dirigía a clases en la UAEM, lo que activó los protocolos de búsqueda y la intervención de distintas corporaciones de seguridad.

Medios locales como El Sol de Cuernavaca han tenido acercamiento con familiares de Kimberly, quienes mediante testimonios han revelado que la joven presuntamente llegó al campus universitario.

Hasta el momento las investigaciones continuan para dar con el paradero de la joven.

Prisión preventiva como medida cautelar

Jared Alejandro es señalado por medios nacionales como un estudiante activo de la UAEM. Crédito: FGE Morelos

La audiencia inicial se llevó a cabo después de que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recabara indicios que presumen la participación de Jared Alejandro “N” en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada.

El juez valoró los elementos presentados y determinó la necesidad de prisión preventiva para el imputado.

Según el reporte oficial, la defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se celebrará en los próximos días.

Reportes de medios nacionales como El Universal señalan que el detenido es identificado como un estudiante activo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Detención y aseguramiento del sospechoso

La detención de Jared Alejandro “N” ocurrió el pasado 28 de febrero, luego de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentara la orden de aprehensión concedida por la autoridad judicial.

Según reportes de la FGE, la orden fue girada luego de que las investigaciones señalara indicios para presumir su participación de Jared “N” en la desaparición de la joven universitaria

El aseguramiento derivó de las diligencias y actos de investigación realizados por la Fiscalía desde el momento en que tuvo conocimiento de la desaparición de la joven.

Tras su captura, el imputado fue trasladado para comparecer ante el juez que lo requería, por lo que la audiencia inicial fue realiza

Acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional

Ficha de desaparición de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM. Crédito: FGE Morelos

En los reportes oficiales sobre el caso las autoridades informaron que desde la denuncia de la desaparición se han desplegado operativos de búsqueda en colaboración con autoridades de los ámbitos municipal, estatal y federal, integradas en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Según autoridades, las acciones incluyeron la recolección de testimonios, revisiones en posibles rutas y la utilización de recursos tecnológicos para la localización de la estudiante.

La dependencia reiteró que la prioridad es lograr el regreso de Kimberly Joselin con su familia.

Asimismo, las autoridades han señalado que se han mantenido comunicación constante con los familiares y el círculo cercano de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, a quienes informaron sobre los avances en la investigación y los procedimientos judiciales.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a aportar cualquier dato relevante que pudiera contribuir a la localización de la joven y al esclarecimiento de los hechos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias conforme surjan datos adicionales.

La búsqueda de Kimberly Joselin y las acciones legales contra Jared Alejandro “N” continúan bajo seguimiento de las autoridades, que mantienen en curso tanto el proceso judicial como el operativo interinstitucional de localización.

Desde la desaparición de la joven, la comunicad universitaria se ha solidarizado con el caso, realizando movilizaciones para generar presión y exigir la localización con vida de la estudiante de apenas 18 años de edad.

Próximas movilizaciones en exigencia de la localización de Kimberly Joselin

El comunicado fue presentado este 1 de marzo de 2026 en los canales oficiales de la UAEM. Crédito: Facebook - UAEM

El 2 de marzo de 2026, a las 8 de la mañana, se realizará la segunda macromarcha pacífica en demanda de la localización de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

La movilización partirá del edificio principal de la UAEM y llegará al zócalo de Cuernavaca. Se solicita a las y los asistentes portar una prenda blanca.

Tras el anuncio de la marcha, la UAEM informó en un comunicado que se suma oficialmente a la movilización, expresando solidaridad con la familia de Kimberly.

Además, la universidad exigió a las autoridades coordinación efectiva y respuestas claras, reiterando su compromiso con la seguridad e integridad de su comunidad.