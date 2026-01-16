México

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaban a bordo de un vehículo cuando fueron agredidos

Imagen ilustrativa de un operativo
Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad entre la Guardia Nacional y la unidad antisecuestros de Morelos. (Fiscalía de Morelos)

Este jueves se registró un ataque armado contra agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Morelos en las inmediaciones de las unidades habitacionales Rosa y Campestre, en el municipio de Jiutepec.

El hecho, ocurrido alrededor de las 17:30 horas, dejó como saldo un policía muerto y otro herido, quienes fueron agredidos a tiros cuando se trasladaban a bordo de un vehículo seda color blanco.

De acuerdo con los reportes, los sujetos armados se transportaban en una motocicleta cuando efectuaron la agresión.

Uno de los heridos fue trasladado a un hospital, quien de acuerdo con medios locales habría resultado gravemente lesionado. En tanto, el cuerpo del agente asesinado quedó a un costado de la calle, frente a una frutería localizada en el fraccionamiento Rinconada La Palma, en la avenida Prolongación 5 de mayo.

Ante los hechos, fueron desplegados elementos de seguridad federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal, quienes acordonaron la zona y llevaron a cabo un operativo para localizar a los presuntos responsables.

De acuerdo con El Sol de Cuernavaca, los agentes fueron identificados como Gabriel “N” y Daniel “N”.

Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro)
Imagen ilustrativa. (Cuartoscuro)

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos condenó el ataque armado en contra de los dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Además, expresó sus condolencias a los familiares del agente fallecido, recalcando que murió mientras cumplía con su deber.

“En estos momentos se mantiene un operativo coordinado para detener a quien o quienes sean responsables de esta agresión que no quedará impune. La FGE Morelos expresa sus sentidas condolencias a familiares y seres queridos de nuestro compañero que murió cumpliendo su deber”, se lee en el comunicado.

El ataque se sumó a una serie de incidentes de violencia y criminalidad que han obligado a las autoridades estatales a reforzar la coordinación entre corporaciones.

Foto: Fiscalía Morelos
Foto: Fiscalía Morelos

Dicha agresión se suma a la registrada el pasado martes 13 de enero en el municipio de Yautepec, en el que dos policías municipales resultaron heridos.

De acuerdo con reportes, el enfrentamiento se registró durante la madrugada, en el centro de Oaxtepec, cuando los elementos de la Policía Municipal realizaban labores de vigilancia.

Medios locales refieren que los sujetos armados se trasladaban a bordo de un vehículo particular y, al localizar a los uniformados, descendieron de la unidad y abrieron fuego en su contra con armas largas.

Ante los hechos, los policías procedieron a repeler la agresión, lo que provocó un intercambio de balas que dejó como saldo un presunto agresor abatido y dos uniformados lesionados.

Fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron un operativo para localizar a los presuntos responsables de la agresión, sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas por los hechos.

