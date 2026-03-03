Detienen a segundo implicado en incendio de tienda de Chalco que dejó a un menor de edad y su padre con quemaduras

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

Luego de que sujetos encapuchados provocaron un incendio en una tienda 3B de Valle de Chalco, Estado de México, que dejó con quemaduras a Henry, niño de 2 años, y su padre, este martes 3 de marzo se realizó la detención de un segundo implicado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Edgar “N”, conocido como “Peluso”, fue arrestado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa debido a que el menor de edad presentó quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo.

Actualmente, Henry se encuentra sedado e intubado tras ser sometido a una cirugía de emergencia, por lo que su salud se reporta como delicada.

Luego de que las investigaciones permitieron identificarlo como uno de los implicados en el ataque a la tienda, Edgar “N” fue capturado cuando se encontraba a bordo de una de las motocicletas empleadas en la agresión.

Suman dos detenidos por el incendio a la tienda

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

La FGJEM detalló que por estos hechos fue detenido de manera previa otro de los conductores de una de las motocicletas que participaron en el ataque.

El sujeto, identificado como menor de edad, ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Actualmente se encuentra internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

Cabe señalar que un primer momento la Fiscalía del Estado inició la investigación por los delitos de daños en los bienes y lesiones; sin embargo, el avance de las pesquisas les permitieron añadir el delito diverso de homicidio doloso en grado de tentativa.

En días pasados, la tienda comercial fue asegurada por elementos de la FGJEM para la realización de las investigaciones correspondientes.

Incendio de la tienda se dio tras el abatimiento de “El Mencho”

Una vista de dron muestra los restos carbonizados de vehículos utilizados en una serie de bloqueos por parte del crimen organizado luego de un operativo militar en el que el jefe del cártel Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue asesinado el 22 de febrero en el estado de Jalisco, en el patio de una empresa de grúas en Puerto Vallarta, México, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

Luego de que se reportó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tapalpa, Jalisco, una serie de narcobloqueos, quema de vehículos, comercios y bancos comenzó a registrarse en al menos 20 entidades del país.

Diversos hechos violentos también se reportaron en municipios del Estado de México, como lo fue el incendio de una tienda 3B en Valle de Chalco, donde se encontraban Henry y su padre.

Las investigaciones refieren que ese domingo, alrededor de las 20:10 horas, cuatro sujetos arribaron a bordo de dos motocicletas, una de ellas conducidas por Edgar “N”, conocido como “Peluso”.

En la sucursal, ubicada en la colonia San Miguel Xico, ingresaron dos hombres con el rostro cubierto, quienes lanzaron botellas con una sustancia inflamable hacia la zona de cajas y le prendieron fuego.

Tras su cometido, los implicados huyeron del sitio, por lo que fue luego de la realización de las investigaciones que se ha logrado identificar a dos de los presuntos responsables.