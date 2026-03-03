Estas son las vitaminas que no deberías tomar en ayunas y por qué

Tomar vitaminas A, D, E y K en ayunas reduce significativamente su eficacia y la cantidad absorbida por el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vitaminas cumplen funciones esenciales en el organismo, pero el modo en que se consumen puede influir en su absorción y eficacia, hay algunas que no deberían tomarse en ayunas, según Cleveland Clinic.

Diversos especialistas advierten que no todos los suplementos funcionan igual si se toman en ayunas, y las vitaminas liposolubles requieren especial atención.

Tomar ciertas sin alimentos puede reducir considerablemente su efectividad, según coinciden fuentes médicas internacionales.

La ciencia detrás de esta recomendación se apoya en el modo en que el cuerpo procesa estos nutrientes.

¿Por qué no se pueden tomar vitaminas en ayunas?

Estudios muestran que la absorción de vitamina D mejora en un 32% cuando se toma con alimentos ricos en grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vitaminas liposolubles destacan porque el organismo solo las absorbe de manera óptima cuando están acompañadas de grasas saludables.

Así lo explica la Cleveland Clinic, que señala que “las vitaminas liposolubles deben ingerirse junto a alimentos que contengan grasas saludables, porque la grasa permite que se absorban en el organismo”.

El centro médico estadounidense advierte que tomar estos suplementos en ayunas “reduce su absorción y eficacia”, subrayando la importancia de asociar la ingesta con comidas principales o refrigerios que incluyan aceites vegetales, frutos secos o aguacate, entre otros alimentos ricos en lípidos.

salud, medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación se sustenta en la fisiología digestiva: las grasas estimulan la producción de bilis y enzimas pancreáticas, ambas necesarias para que el intestino incorpore estas vitaminas a la circulación sanguínea.

La publicación médica Healthline coincide en este punto y cita estudios académicos que muestran diferencias cuantificables.

En uno de los ejemplos presentados, la absorción de vitamina D fue “un 32% mayor cuando se consumió con una comida con grasa en comparación con una comida sin grasa”.

El portal especializado recalca que “si se toman en ayunas o con alimentos bajos en grasa, la absorción disminuye notablemente”.

Lista de vitaminas liposolubles que no se deben tomar en ayunas

Vitamina A

Vitamina D

Vitamina E

Vitamina K

Qué debo saber antes de tomar vitaminas

Tomar vitaminas A, D, E y K en ayunas reduce significativamente su eficacia y la cantidad absorbida por el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cualquier caso, la suplementación con vitaminas liposolubles debe realizarse bajo supervisión profesional.

Las necesidades varían según la edad, el estado de salud y otros factores individuales.

Consultar al médico o nutricionista es fundamental para evitar deficiencias, excesos o interacciones con otros medicamentos.

Con qué alimentos romper el ayuno para tomar vitaminas

Todos contienen grasas saludables que ayudan a que el organismo aproveche estos nutrientes:

Semillas, aceites vegetales, frutos secos y grasas buenas pueden ayudar a romper el ayuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aguacate

Huevos

Yogur entero o griego

Leche entera

Quesos

Frutos secos (almendras, nueces, avellanas)

Semillas (girasol, chía, lino)

Aceite de oliva

Aceite de coco

Aceitunas

Salmón

Atún

Sardinas

Mantequilla de maní o de almendras

Chocolate amargo

Tofu

Riesgos de tomar vitaminas sin desayunar

Si tomas una vitamina liposoluble en ayunas, el cuerpo puede absorber solo una pequeña parte del nutriente o, en algunos casos, prácticamente nada.

Esto ocurre porque las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) necesitan la presencia de grasas en el tracto digestivo para disolverse y ser absorbidas a través de la pared intestinal.

La suplementación con vitaminas A, D, E o K siempre debe hacerse bajo supervisión profesional para evitar deficiencias, excesos y posibles interacciones con otros medicamentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin grasas, el proceso de absorción es ineficiente y el suplemento se elimina sin aportar beneficios.

Además, en algunas personas, tomar vitaminas liposolubles en ayunas puede causar molestias digestivas leves, como náuseas o malestar estomacal, aunque el principal riesgo es la baja eficacia del suplemento.