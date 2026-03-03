México

De la tragedia a la recuperación: así funciona el Banco de Piel y Tejidos que atiende a pacientes con quemaduras

Hace 15 años se abrió el banco donde se preservan tejidos que han permitido 260 trasplantes

El INR trabaja en el procesamiento de tejidos para pacientes con quemaduras graves. (INR)

El Jefe de la División del Banco de piel y tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación, (INR) “Luis Guillermo Ibarra”, Francisco Martínez Flores informó que a 15 años de la puesta en marcha de este banco se ha beneficiado a cientos de pacientes con quemaduras graves que, en la mayoría de los casos, afectaron hasta 90 por ciento de la superficie de su cuerpo.

En entrevista difundida por la Secretaría de Salud (Ssa), comentó que, en el procesamiento de la piel y otros tejidos donados de pacientes cadavéricos, se realizan pruebas que cumplen con la certificación molecular sobre la seguridad y calidad de los tejidos para garantizar la seguridad sanitaria y evitar cualquier enfermedad transmisible como hepatitis B, C, sífilis, VIH, dengue, tuberculosis y otras enfermedades emergentes.

El banco fue inaugurado en 2009, y durante estos años se han implantado procesos y métodos para la procuración y criopreservación de piel, tejido cardiovascular, huesos y tendones. Estos procesos basados en la investigación científica, permiten la congelación de piel y otros tejidos como membrana amniótica y tejido músculo-esquelético a temperaturas de 80 grados bajo cero.

Francisco Martínez destacó que este método detiene la actividad biológica para conservar la viabilidad celular y estructural de los aloinjertos, permitiendo almacenarlos de forma segura durante meses o incluso años, para su uso terapéutico en pacientes con grandes quemaduras.

Asimismo, señaló que se han procurado alrededor de 628 mil centímetros cuadrados de piel con fines de trasplante y se han liberado para implantes quirúrgicos, 556 mil 624 centímetros cuadrados, para un total de 260 trasplantes de tejido que han devuelto esperanza y calidad de vida a las y los pacientes, a través de varias intervenciones.

A través del Banco de Piel y tejidos se diseñan estrategias para la recuperación de los tejidos en el sector público, así como incrementar la cobertura y el acceso a trasplantes de tejidos para los pacientes que lo necesitan, de una manera gratuita y equitativa.

El banco puede resguardar los tejidos durante meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francisco Martínez, quien recientemente fue nombrado miembro del Cuadro de Expertos en Donación y Trasplante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que la piel donada se utiliza como una cubierta biológica temporal, lo que significa que no genera rechazo ni respuesta inmunológica en el cuerpo del receptor.

El Banco de Piel y Tejidos se conforma por una cámara central para procesamiento de tejidos con 4 laboratorios y áreas de soporte: Laboratorio de Preparación de Insumos, Laboratorio de cuarentena de tejidos, y una cámara de empaquetamiento y cultivo de tejidos y un banco de córneas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año 180 mil personas mueren como consecuencia de quemaduras. La mayoría de casos se concentran en países de ingreso mediano y bajo.

