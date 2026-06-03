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Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

La banda británica ofreció el concierto más largo de su historia con un repertorio de 25 canciones

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Vista general de un concierto de rock. La banda Pulp toca en un escenario oscuro con grandes pantallas que muestran al guitarrista principal. El público usa sus teléfonos
La icónica banda de rock británica ofreció un electrizante concierto en el Palacio de los Deportes. (Gisell Pinzón)

La noche de este martes 2 de junio, Pulp transformó el Palacio de los Deportes en el escenario de su concierto más extenso hasta la fecha, superando la marca que la propia banda había establecido en 2012, también en México.

El grupo británico interpretó 25 canciones, convirtiendo la velada en una celebración que permanecerá en la memoria de todos los fanáticos que estuvieron presentes.

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Desde la apertura, la atmósfera estuvo cargada de expectativa. Miles de seguidores, muchos ataviados con prendas que evocaban el estilo icónico de la banda, aguardaban el arranque de un espectáculo prometedor.

La banda de Sheffield inició el recorrido musical con “Sorted for E’s & Wizz”, marcando el tono de la noche.

El repertorio avanzó con intensidad, repasando etapas clave de la discografía de la banda, desde clásicos del britpop hasta temas recientes del álbum More.

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La selección musical permitió un viaje a través del tiempo, donde cada canción era coreada y celebrada por una audiencia entregada.

La noche en que Pulp rompió su propio récord

Durante el espectáculo, la respuesta del público fue determinante para que Pulp se planteara la meta de superar su propio récord.

La energía colectiva se tradujo en gritos y bailes que motivaron a los músicos a ofrecer una interpretación tras otra, elevando la cuenta hasta 25 canciones en total.

En 2012, el grupo había interpretado 24 temas en su show más extenso; ayer, esa marca quedó atrás.

En el intermedio, la banda invitó a los asistentes a elegir, mediante un “gritómetro”, cuál sería la canción sorpresa de la noche.

La disputa estuvo entre “Bad Cover Version” y “Seconds”, resultando ganadora la primera gracias a los vítores que llenaron el recinto.

Este momento fortaleció el vínculo entre el escenario y el público, haciendo a los fans parte fundamental de la presentación.

La sucesión de piezas incluyó títulos emblemáticos como “Disco 2000”, “Babies” y “Common People”, además de nuevas composiciones como “Spike Island” y “Got to Have Love”.

En cada interpretación, la presencia de Jarvis Cocker y el resto de la banda mantuvo la atención y la emoción al máximo.

Pulp encendió el Palacio de los Deportes con “This Is Hardcore” .

Setlist completo: el recorrido musical más largo de Pulp

El repertorio ejecutado en el Palacio de los Deportes fue dividido en dos actos y un intermedio de 15 minutos. La lista fue la siguiente:

Acto 1:

  • Sorted for E’s & Wizz
  • Disco 2000
  • Spike Island
  • Razzmatazz
  • Slow Jam
  • Feeling Called Love
  • Pink Glove
  • Underwear
  • Farmers Market
  • Hardcore
  • Sunrise

Tras el descanso, la segunda parte incluyó:

  • Something Changed
  • The Fear
  • Bad Cover Version (canción elegida por el público)
  • Begging for Change
  • O.U. (Gone, Gone)
  • Acrylic Afternoons
  • Do You Remember the First Time?
  • Mis-Shapes
  • Got to Have Love
  • Babies
  • Common People

El cierre estuvo a cargo de tres temas adicionales: “A Sunset”, “Help the Aged” y “Like a Friend”.

Una persona sostiene un setlist arrugado del concierto de Pulp con el listado de canciones para el Palacio de los Deportes. Al fondo, se ve un escenario con equipo y técnicos
La banda interpretó clásicos como “Disco 2000”, “Babies” y “Common People”, junto con temas recientes como “Spike Island” y “Got to Have Love”. (@pulpmexico)

Una noche de emociones y recuerdos compartidos

Los asistentes vivieron una velada en la que, más allá del número de canciones, la conexión entre banda y público fueron protagonistas.

Jarvis Cocker, en más de una ocasión, interactuó con frases en español y gestos que arrancaron ovaciones. Los músicos se mostraron agradecidos y conmovidos por la respuesta de la audiencia mexicana.

En el punto álgido del evento, la interpretación de “This Is Hardcore” y “Pink Glove” se convirtió en uno de los momentos más celebrados.

La energía se mantuvo en lo alto con “The Fear” y “Do You Remember the First Time?”, mientras que la ejecución de “Like a Friend” marcó el final de una jornada maratónica.

La emoción en el recinto fue palpable desde el inicio hasta el último acorde. La banda británica demostró que, a pesar de los años y los cambios, su capacidad para reinventarse y conectar con distintas generaciones sigue intacta.

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