Genaro Lozano, Embajador de México en Italia, celebra el inicio del mes del orgullo LGBT y destaca apoyo de Sheinbaum

El comunicador fue punto de críticas tras ratificarse como Embajador de México en Italia. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Genaro Lozano, Embajador de México en Italia, subió un video en redes sociales para celebrar el inicio del Mes del Orgullo LGBT+.

“Queridas amigas y amigos, feliz Mes del Orgullo. Arrancó el primero de junio y durante todo este mes conmemoramos la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual”.

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El funcionario destacó los avances que ha tenido México en materia de diversidad sexual y los derechos que se han conquistado:

Créditos: Cuartoscuro

“México ha sido un país pionero en el reconocimiento de estos derechos, desde el matrimonio igualitario hasta la prohibición de las terapias de conversión. Todas nuestras representaciones y embajadas de México en el exterior son espacios seguros para ti”.

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Aunado a esto, Genaro Lozano mencionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su apoyo a la comunidad LGBT:

“El gobierno de la presidenta Sheinbaum apoya la diversidad sexual porque hasta que la dignidad de todas las personas se haga costumbre, incluidas las LGBT, tendremos un país mucho más equitativo, mucho más igualitario. Nuestra política exterior es feminista y es humanista”.

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¿Por qué el Mes del Orgullo se celebra en junio y por qué es tan importante?

Créditos: Cuartoscuro

El Mes del Orgullo se celebra en junio porque recuerda los disturbios de Stonewall, que ocurrieron en Nueva York el 28 de junio de 1969. Ese día, personas de la comunidad LGBT+ resistieron una redada policial en el bar Stonewall Inn, marcando un punto de inflexión en la lucha por los derechos y la visibilidad de la diversidad sexual y de género.

A partir de ese momento, junio se convirtió en el mes para conmemorar la resistencia, exigir derechos y hacer visible la existencia y las demandas de la comunidad.

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La importancia del Mes del Orgullo radica en su función como espacio de memoria, protesta y celebración. No es solo una serie de fiestas o desfiles, sino un recordatorio de que la diversidad sexual y de género ha enfrentado discriminación, violencia y exclusión social.

Durante décadas, las personas LGBT+ han vivido en contextos de marginación, criminalización y estigmatización. El Orgullo permite visibilizar estas realidades y exigir políticas que garanticen igualdad de derechos, acceso a la justicia y respeto a la identidad de todas las personas.

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La conmemoración también cumple un papel fundamental en la creación de redes de apoyo y comunidad. Para muchas personas, el Orgullo es la primera oportunidad de experimentar un espacio seguro y de aceptación.

Marsha P. Johnson y Sylvia Rivera, íconos de los derechos LGBTQ+, junto a otros activistas durante una protesta en Nueva York, exhibiendo pancartas por la igualdad. (Reuters)

Esto tiene un impacto positivo en la salud mental y el bienestar, especialmente para quienes han sido rechazados en sus entornos familiares o escolares debido a su orientación sexual o identidad de género.

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Además, junio es una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de erradicar la discriminación y construir entornos más incluyentes.

El Mes del Orgullo impulsa debates, iniciativas legislativas y campañas educativas que buscan transformar la percepción social y garantizar que los derechos de la comunidad LGBT+ sean reconocidos y respetados en todos los ámbitos.

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