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Fiscalía de Michoacán detiene a policía municipal de Uruapan por extorsión a empresarios

Las indagatorias revelaron que el elemento de seguridad exigía dinero a las víctimas mediante una aplicación de mensajería

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Un hombre con los ojos cubiertos por una barra negra mira al frente, con una patrulla de Policía Municipal de Uruapan con luces encendidas detrás, bajo un cielo oscuro.
El elemento es señalado por extorsionar a empresario de Uruapan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elemento de la Policía municipal de Uruapan identificado como Sebastián Thonatiu “N” fue detenido este 3 de junio tras cumplimentarse una orden de aprehensión por extorsión agravada en su contra.

Las indagatorias de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) indican que el policía habría exigido el pago de 150 mil pesos a empresarios del municipio mediante amenazas enviadas vía WhatsApp.

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El caso fue revelado por el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, en la conferencia “Resultados de las acciones operativas en materia de seguridad del mes de mayo”, encabezada por el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

El policía municipal fue detenido la madrugada de este 3 de junio gracias a una orden concedida por un juez. Crédito: FGE Michoacán
El policía municipal fue detenido la madrugada de este 3 de junio gracias a una orden concedida por un juez. Crédito: FGE Michoacán

La detención se realizó en la madrugada por agentes de la FGE con apoyo de la Guardia Civil e instituciones federales. Según el fiscal, Thonatiu “N” no solo participó en los actos de extorsión sino que organizaba la dinámica delictiva dentro del municipio.

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Amenazas por WhatsApp a empresarios de Uruapan sustentaron la investigación

Las indagatorias que derivaron en la orden de aprehensión tuvieron como punto de partida las amenazas y exigencias de pago dirigidas a víctimas del municipio a través de la aplicación de mensajería. Los 150 mil pesos exigidos quedaron documentados durante el proceso de investigación, que arrojó datos suficientes para vincular al elemento policial con los hechos.

El fiscal Carlos Torres Piña reveló la detención en la conferencia de seguridad de este 3 de junio. Crédito: Gobierno de Michoacán
El fiscal Carlos Torres Piña reveló la detención en la conferencia de seguridad de este 3 de junio. Crédito: Gobierno de Michoacán

Torres Piña describió el papel del detenido dentro de la extorsión: “Él era el que generaba y organizaba esta dinámica delictiva de extorsión en el municipio de Uruapan”.

El fiscal subrayó que la operación fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Guardia Civil.

Alcaldesa y SSP de Uruapan rechazan encubrimiento y respaldan la investigación

Tras el anuncio de la detención, la alcaldesa de Uruapan Grecia Quiroz emitió un posicionamiento público en el que rechazó cualquier conducta que vulnere la confianza ciudadana.

“En este gobierno no habrá encubrimiento ni protección para quienes incumplan la ley”, sostuvo la funcionaria, quien advirtió que aplicará “todo el peso de la ley” para quien resulte responsable.

En la misma línea, la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan emitió un comunicado en el que respaldó la postura de Quiroz y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones en curso.

La dependencia señaló que “la actuación individual de cualquier persona deberá ser investigada y sancionada conforme a derecho, sin privilegios ni encubrimientos”.

La corporación también reconoció el trabajo de los elementos que cumplen sus funciones “con responsabilidad y vocación de servicio”, y anunció que continuará fortaleciendo los procesos de supervisión, profesionalización y control interno.

La detención de Thonatiu “N” se suma a una serie de operativos coordinados que la Fiscalía de Michoacán reportó durante la conferencia de este 3 de junio, en la que Torres Piña destacó acciones como el cumplimiento de órdenes de aprehensión y cateos realizados en atención a las exigencias sociales en materia de seguridad.

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