México

Ataque armado de los Caballeros Templarios deja cinco personas muertas y dos heridas en Zamora, Michoacán

La agresión se registró al interior de una vivienda la mañana de este miércoles

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Seguridad Michoacán - Patrulla de la FGE
Foto: FGE

Un ataque armado ocurrido en el municipio de Zamora, Michoacán, dejó como saldo cinco personas muertas y dos heridas la mañana de este miércoles 3 de junio. Los responsables fueron sicarios de los Caballeros Templarios, detallaron las autoridades.

Los hechos se registraron en una vivienda de la colonia Primero de Mayo, cuando vecinos alertaron a elementos de seguridad de la presencia de detonaciones de arma de fuego.

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De acuerdo con reportes de medios locales, al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano para atender la emergencia, donde localizaron los cuerpos de cinco personas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detalló a esta casa editorial que los cuerpos correspondían a cuatro hombres y una mujer, además, en el sitio fueron localizadas dos personas lesionadas.

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Fuentes de seguridad informaron a Infobae México que detrás del crimen se encuentran miembros de los Caballeros Templarios, lo cual fue confirmado por las autoridades de manera posterior.

Fiscal confirma que este grupo criminal cometió el multihomicidio

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Credito:cuartoscuro

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que el sitio donde se cometió el crimen se encuentra a las orillas de los municipios de Zamora y Jacona, región donde existe un constante conflicto entre el Cártel de Los Reyes (con la célula de La Venada), el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios.

“Las primeras informaciones que tenemos es que quienes generan esta agresión es el grupo de los Templarios, que justo es hacia la sierra, hacia el cerro, donde ellos tienen cierta movilidad en esta parte del estado”, explicó.

De acuerdo con los datos referidos por el fiscal, los agresores de este grupo criminal bajaron desde la zona serrana hacia la colonia Primero de Mayo para atacar a las siete personas.

Respecto a los lesionados, señaló que se encuentran dándole seguimiento para ubicarlos en el hospital y llevar a cabo las entrevistas.

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG: la causa del asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Cadáveres en Pátzcuaro
Foto: Redes sociales

El pasado 4 de mayo fueron localizados cinco cuerpos calcinados en una camioneta abandonada en la zona rural del municipio de Pátzcuaro. Las investigaciones permitieron a las autoridades identificar que el crimen se cometió como parte de un enfrentamiento entre los Caballeros Templarios y el CJNG.

Luego de los hechos, Carlos Torres Piña informó que las víctimas fueron identificadas como Juan Carlos “N”, de 28 años; Fernando “N”, de 25, que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio; Roberto “N”, de 42, con antecedentes por el mismo delito; Gabriel “N”, de 21, con antecedentes por narcomenudeo y Jorge Alberto “N”, alias “El Pony”, de 41 años y con antecedentes por narcomenudeo, robo y abuso de confianza.

Las pesquisas determinaron que los cinco presuntamente se dedicaban al robo de vehículos en la zona al momento de la agresión. Asimismo, dentro de la camioneta se localizó un sexto cuerpo, el cual fue identificado como un primate tras pruebas odontológicas y de perfil genético.

Este mismo hecho dejó a dos hombres heridos, presuntos integrantes de un grupo criminal, cuyos testimonios permitieron ubicar a Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, como el responsable del multihomicidio.

Las autoridades de Michoacán detuvieron a Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como líder de plaza de Los Caballeros Templarios en la zona de Pátzcuaro. Crédito: Especial
Las autoridades de Michoacán detuvieron a Jorge Luis “N”, alias “La Galleta”, identificado como líder de plaza de Los Caballeros Templarios en la zona de Pátzcuaro. Crédito: Especial

“La Galleta” fue detenido tras labores de investigación que permitieron identificarlo como jefe de plaza de los Caballeros Templarios en la región lacustre de Pátzcuaro. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

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